Juergen Klopp zwariował na punkcie Błaszczykowskiego. Co za słowa

Kończy się pewna era w reprezentacji Polski. Jakub Błaszczykowski zagra swój ostatni mecz w biało-czerwonych barwach na Stadionie Narodowym, a licznik jego występów zatrzyma się na 109 meczach. - Powoli dociera do mnie, że to jest moment, w którym podziękuję za reprezentowanie kraju. Najtrudniejszą rzeczą dla mnie będzie panowanie nad emocjami. Dla małego Kuby reprezentacja Polski to było marzenie, które potem się spełniło - mówił Błaszczykowski na przedmeczowej konferencji prasowej.

Klopp wspomina Jakuba Błaszczykowskiego. "To ktoś, kogo kocham"

Juergen Klopp porozmawiał z portalem WP SportoweFakty przed pożegnalnym meczem Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski. Trener Liverpoolu mówił o swoim byłym podopiecznym z lat 2008-2015 w samych superlatywach. - Kuba to jest ktoś, kogo kocham. To ktoś, z kim kochałem pracować ze względu na jego wielkie umiejętności i charakter. Było dla mnie olbrzymią przyjemnością prowadzić tego piłkarza. Dla mnie najważniejsze jest to, czy po wielu latach pracy z kimś możesz powiedzieć o waszej relacji, że jesteście przyjaciółmi. A ja tak mogę powiedzieć o mnie i o Kubie - powiedział.

Zdaniem Kloppa Błaszczykowski powinien być w stu procentach zadowolony z tego, co osiągnął w trakcie swojej wieloletniej kariery. - Droga, którą przeszedł, gdzie doszedł, zasługuje na najwyższe uznanie. Dla mnie to coś wspaniałego, że mogłem mu pomóc, że stał się jednym z tych piłkarzy Borussii, którzy wznieśli się na bardzo wysoki poziom. On był jednym z najważniejszych piłkarzy jednego z najwspanialszych zespołów w historii BVB. To o czymś świadczy - dodaje były trener Borussii Dortmund.

Klopp przyznał, że jego relacje z piłkarzem Wisły Kraków bywały burzliwe. - W pewnym momencie Kuba pomyślał, że może stracić miejsce w składzie na rzecz Goetze, który zaczął odgrywać coraz większą rolę w drużynie. W końcu doszło do rozmowy między mną a Kubą. Powiedziałem mu: Kuba, co ty mówisz? Myślę, że ta rozmowa przyniosła owoce. Bo Kuba stał się jednym z najważniejszych piłkarzy jednego z najmocniejszych zespołów w historii BVB - podsumował.

Klopp przyznał, że po zakończeniu kariery trenerskiej chętnie ponownie odwiedzi Kraków. Pierwszy raz pojawił się na jednym z meczów Roberta Lewandowskiego w ekstraklasie. - Chodzi mi po głowie, aby po tym, jak już przestanę być trenerem, jeździć po świecie i odwiedzać moich byłych piłkarzy. Tak przez kilka dni sprawdzać, jak im się wiedzie. Odświeżać relacje, wspominać stare dobre czasy. Wtedy chętnie wpadnę do Kuby - wyjawił.

Pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego w kadrze, w którym biało-czerwoni zagrają z Niemcami, odbędzie się w piątek 16 czerwca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.