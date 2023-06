Borek nie ma wątpliwości przed meczem Polska - Niemcy. "Nie dorastają do pięt"

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski rozegra trzeci mecz pod wodzą Fernando Santosa. Po porażce 1:3 z Czechami i wygranej 1:0 z Albanią w eliminacjach do Euro 2024 przychodzi czas na towarzyski mecz z Niemcami. - Takie spotkanie to może być szansa dla tych mniej doświadczonych. Kiedy oni mają zaistnieć w reprezentacji jak nie teraz? Mecz z kimś takim jak Niemcy może to być dla nich początek czegoś wielkiego - prognozował Jacek Krzynówek na łamach Sport.pl.

Swoimi spostrzeżeniami nt. sparingu z mistrzami świata z 2014 roku podzielił się Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - Dzisiaj to jest taki wielki klasyk, który w moim przekonaniu jest fantastycznym testem dla wielu zawodników, których mam nadzieję, że wyeksponuje nam Fernando Santos. Bo jest wielka historia batalii Polska - Niemcy. W ogóle wielka historia między narodami, która zawsze się jakoś przekłada na rywalizację w sporcie - analizował komentator.

- Nie ma co za bardzo się bać tych Niemców, no bo ci Niemcy na pewno dzisiaj nie dorastają do pięt tej drużynie, z którą wygrywała ekipa Adama Nawałki w październiku 2014 roku, bo wtedy przyjechali tutaj jako mistrzowie świata i nawet z gry mieli więcej od Polaków. W tamtym meczu wyrwaliśmy maksa poprzez koncentrację, atmosferę Narodowego, determinację, wielką chęć plus fenomenalny między słupkami Wojciech Szczęsny - dodawał Borek, przypominając wygrany 2:0 mecz z Niemcami. Po golach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili odnieśliśmy pierwsze i na razie jedyne zwycięstwo z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Dotychczas reprezentacja Polski mierzyła się z Niemcami 21 razy. Polacy wygrali jeden mecz, siedem razy był remis, a 13 spotkań kończyło się wygraną Niemców. Jak będzie w piątkowy wieczór? Ten mecz rozpocznie się już o 20:45, a relację będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.