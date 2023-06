Podolski wybrał jeden mecz przeciwko Polsce. "Kibice byli wkur***"

Urodzony w Gliwicach Lukas Podolski jest jedną z legend niemieckiej piłki. 38-latek wystąpił w 130 spotkaniach, a więcej meczów na koncie mają tylko Lothar Matthaeus (150) i Miroslav Klose (137). Podolski jest też trzecim strzelcem w historii niemieckiej kadry z 49 golami na koncie, a wyprzedzają go Klose (71) i Gerd Mueller (69). Największy sukces piłkarza Górnika Zabrze to mistrzostwo świata w 2014 roku.

Podolski przeciwko reprezentacji Polski miał okazję grać pięciokrotnie i jeden z tych występów na pewno zapadł w pamięci polskim kibicom. Przy okazji piątkowego meczu towarzyskiego między Polską a Niemcami piłkarz udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty, w którym przypomniał spotkanie z 2008 roku.

- Euro 2008, kiedy zapakowałem dwie bramki i wygraliśmy 2:0. No był to szczególny mecz, bardzo emocjonalny. Trudno jednak, żeby było inaczej, kiedy grasz przeciwko krajowi, w którym się urodziłeś. To są bardzo duże emocje - powiedział Podolski, przypominając łzy, które pojawiły się w jego oczach po strzeleniu bramek w pierwszym meczu fazy grupowej tamtego turnieju, który Polacy zakończyli w fazie grupowej.

- Relacje z kibicami? Dziś pewnie byłaby w necie straszna burza. Ale wtedy nie. Nie przypominam sobie jakichś negatywnych reakcji, choć na pewno polscy kibice byli wk*****ni. No ale co ja miałem zrobić? Wyszedłem na boisko w finałach EURO i grałem dla swojej reprezentacji - dodawał 38-latek. Podkreślał, że gdyby PZPN zadzwonił do niego parę lat wcześniej, to te bramki padałyby do drugiej bramki.

Były reprezentant Niemiec w wywiadzie powiedział również, że cieszy go godne pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego w piątkowym meczu. - Takich ludzi jak on trzeba szanować. A różnie, także w Polsce, z szacunkiem bywa, bo jest dużo zazdrości. Ale jeszcze raz: Kubie należy się szacunek, bo zrobił bardzo wiele dla polskiej piłki. Bardzo dobrze, że PZPN tak to zorganizował, jeszcze z takim przeciwnikiem.

W jakim składzie wyjdzie reprezentacja Polski na mecz z Niemcami? Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl typuje dwa warianty, spośród których może wybrać Fernando Santos. Początek spotkania o 20:45, a relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.