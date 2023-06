"Rzucany jak worek z kartoflami". Były reprezentant Polski apeluje do Santosa

Trwa czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego kadra zagra towarzysko z Niemcami (16.06) i zmierzy się z Mołdawią (20.06) w meczu el. Euro 2024. Ten pierwszy mecz będzie jednocześnie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji. "Jeden mecz będzie bardzo ważny, drugi mało ważny. Obawiam się, że na pytanie, który jest który zdania byłyby mocno podzielone" - uważa Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl. Jeden z byłych reprezentantów kraju postanowił zwrócić się do Fernando Santosa.

Kałużny apeluje do Santosa ws. reprezentanta Polski. "Mam nadzieję"

Radosław Kałużny odniósł się do sytuacji Przemysława Frankowskiego w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Były reprezentant Polski liczy na to, że Fernando Santos postawi na niego w narodowych barwach i będzie podstawowym piłkarzem naszej kadry. - Mam nadzieję, że Portugalczyk okaże się selekcjonerem, który w końcu wyraźnie postawi na niego i znajdzie mu konkretne miejsce na boisku. Do tej pory był rzucany jak worek z kartoflami na giełdzie warzywnej - powiedział.

Zdaniem byłego piłkarza Wisły Kraków za Frankowskim jest bardzo udany sezon w lidze francuskiej. Przy okazji porównał styl gry Polaka do jednej z gwiazd Manchesteru City. - Strzelał, asystował, brał się z powodzeniem za rzuty karne, a rajdami Przemka zachwycali się nie tylko kibice jego Lens. Nie było kozaka, który by za nim nadążył. Uważam, że on ma w nogach podobne wiatraki, co Kyle Walker, czyli błyskawica Manchesteru City - dodał Kałużny.

Do tej pory Frankowski zagrał 32 mecze w reprezentacji Polski, w których strzelił jednego gola i zanotował pięć asyst. Piłkarz Lens debiutował w seniorskiej kadrze 23 marca 2018 roku za czasów pracy Adama Nawałki w meczu z Nigerią (0:1). W minionym sezonie zagrał 41 meczów dla Lens, w których zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty.

Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl informował, że Fernando Santos ustawiał reprezentację Polski na treningach w dwóch wariantach na mecz z Niemcami. W jednym z nich miejsce w składzie ma Przemysław Frankowski. Czy gracz Lens zagra w sparingu na Stadionie Narodowym? To okaże się w piątek 16 czerwca o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.