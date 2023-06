Boniek wyjawił poruszającą historię Zalewskiego. Czekał na to dwa lata

Nicola Zalewski w barwach reprezentacji Polski przeszedł przez każdy możliwy szczebel. Pomocnik jest synem polski emigrantów, którzy przenieśli się do Włoch w 1989 roku. Piłkarz AS Romy występował w drużynach U16, U17, U19, U20 i U21, aż przyszedł czas na debiut w dorosłej kadrze. Ten nastąpił 5 września 2021 roku w wygranym 7:1 meczu z San Marino w eliminacjach do mistrzostw świata w 2022 roku. Wtedy trenerem Biało-Czerwonych był jeszcze Paulo Sousa, a teraz Zbigniew Boniek przedstawił kulisy debiutu 21-latka w narodowych barwach.

Zbigniew Boniek o debiucie Nicoli Zalewskiego. "Poprosiłem Sousę"

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej gościł na kanale Foot Truck, w którym opowiedział, jak doszło do debiutu Nicoli Zalewskiego w dorosłej reprezentacji. - Przyjeżdżał na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji. Poza tym jego rodzice kochali Polskę i czuli się Polakami w 100 procentach. Wydaje mi się, że on nie chciał robić przykrości rodzicom - powiedział.

Ojciec piłkarza, Krzysztof Zalewski, chorował na nowotwór i zmarł kilkanaście dni po debiucie syna w dorosłej kadrze (24 września 2021 roku). Udało mu się jednak zobaczyć ten mecz z trybun, gdzie nie potrafił powstrzymać łez wzruszenia.

- Kiedy widziałem końcówkę jego ojca, to tylko raz poprosiłem Sousę: "Słuchaj, musisz zrobić jedną przyjemność. Powołaj go na mecz z San Marino i wystaw go na ostatnich 20-30 minut, bo to będzie nasz zawodnik w przyszłości. Za dwa miesiące, miesiąc, za pół roku będzie to zawodnik kadry. Natomiast ojciec tego nie dożyje. Weź go wystaw". I to się wydarzyło - zdradził Boniek.

W sumie przez blisko dwa lata gry w narodowych barwach Nicola Zalewski rozegrał 11 meczów. W tym czasie wystąpił na mistrzostwach świata w Katarze. Teraz 21-latek może znaleźć się w składzie na piątkowy mecz z Niemcami, który będzie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.