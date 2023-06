To był najtrudniejszy moment Błaszczykowskiego w kadrze. "Miał nóż na gardle"

Przypominamy fragmenty rozmowy z Dawidem Błaszczykowskim, bratem Jakuba Błaszczykowskiego, którą przeprowadziliśmy w 2018 r. przed 103. meczem pomocnika w reprezentacji. Wtedy Błaszczykowski przechodził do historii polskiego futbolu jako piłkarz, który zanotował w kadrze najwięcej występów. Potem w klasyfikacji wyprzedził go Robert Lewandowski, który teraz ma 140 występów. Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją w 109. meczu w biało-czerwonej koszulce. Na Stadionie Narodowym zagra z Niemcami.

Kacper Sosnowski: Pamięta pan jak ta biało-czerwona przygoda brata się zaczęła?

Dawid Błaszczykowski: Pamiętam bardzo dobrze. Stałem w sklepie przy kasie. Zadzwonił Kuba i powiedział, że jest duża szansa, że znajdzie się wśród powołanych na mecz z Arabią Saudyjską. To był marzec 2006 r. Był po rozmowie z kimś ze sztabu Pawła Janasa. To jeden z tych momentów, które zapamiętam do końca życia.

Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl

Do kadry trafił rok po tym, jak zaczął grać w ekstraklasie. Szybko?

- Jego kariera przebiegała w ekspresowym tempie. Można powiedzieć, że w dwa lata doszedł na szczyt, patrząc na to, gdzie był - a grał w IV lidze - i trafił z niej do drużyny mistrza Polski. W Wiśle Kraków po pół roku wywalczył sobie miejsce w składzie. Pamiętam, że jak szedł do Wisły, to media zastanawiały się, co to za czwartoligowe wzmocnienie? No i szybko wszyscy byli zaskoczeni. A potem była też kadra, wyjazd na Zachód, europejskie puchary – to wszystko w ciągu kilku lat.

Ale najpierw tuż po wejściu do kadry słuchał z zainteresowaniem powołań Janasa na MŚ 2006. Liczył, że do Niemiec pojedzie?

- To na pewno była jedna z gorzkich pigułek do przełknięcia. Niestety trener go nie powołał z powodu kontuzji. W każdym razie jeszcze wtedy Kuba na mistrzostwa nie pojechał.

Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Od początku z jego usług korzystał jednak kolejny selekcjoner, czyli Leo Beenhakker.

- U którego Kuba miał lekki falstart. Chodzi o mecz z Finlandią. Doskonale go pamiętam. Spotkanie o stawkę, on w pierwszym składzie, wielkie przeżycie dla niego i bliskich. Nie pokazał jednak wtedy swoich umiejętności. Był na siebie zły. Nie wiem, co było tego powodem. W każdym razie trener nie wystawił go już na drugą połowę. Kuba dzwonił nawet do mnie z szatni. W moim odczuciu to wszystko były jednak momenty, które go budowały. Taka nauka, że nie wszystko jest takie proste, nie dzieje się od razu. To, że szybko wszedł na szczyt nie oznaczało, że teraz będzie już z górki. To było takie przypomnienie, że z rzeczywistością trzeba się stale mierzyć.

Mieliście huśtawkę nastrojów, bo po Finlandii i Serbii szybko przyszła Portugalia, czyli wicemistrzowie Europy. Wygraliśmy 2:1.

- Dla nas było jeszcze ważne to, co przed meczem, czyli decyzja selekcjonera. Wyszło jego doświadczenie. Wstawił do składu człowieka, któremu nie poszło niedawne spotkanie. Beenhakker mówił wtedy, że znał wartość Kuby. Wiedział, że minione wydarzenia to tylko wypadek. Mimo że w piłce jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Kuba w trudnych momentach wiedział, że na trenera może liczyć.

Polakom z Błaszczykowskim w składzie wyszedł jeden z najlepszych naszych meczów w XXI wieku.

- Świetnie to pamiętam. Siedziałem niedaleko kibiców Portugalii w czwartym rzędzie za polską bramką. Tłum był taki, że wylądowałem na schodach. Widoczność była słaba. Niemal nie widziałem tych goli Smolarka. Pamiętam jednak ogromną radość fanów i nieprzerwaną zabawę na trybunach. Coś cudownego.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Portugalczycy byli wtedy tak źli, że nie chcieli w szatni wymienić się koszulkami. Kubie udało się to zrobić jeszcze na boisku, chyba jako jedynemu.

- Czarną koszulkę Simao Sabrosy ma do dziś.

Czy to właśnie nie na Stadionie Śląskim Kuba miał przeprawę z ochroniarzami, gdy po którymś z meczów poszedł z panem pogadać?

- To na pewno było w Chorzowie. Kuba wyszedł do mnie i do reszty rodziny. Przeszedł za taśmę, która odgradzała postronne osoby od strefy dla piłkarzy. Kiedy chciał wrócić do szatni, ochroniarz zagrodził mu drogę i powiedział, że tu wejść nie może. Kuba odpowiedział, że musi się tam dostać i pokazał, że jest kadrowiczem. Porządkowy stwierdził, że jego nie interesuje, iż ma koszulkę reprezentacji. Chyba mocno przejął się rolą. Nie chciał go nawet wpuścić do autokaru. Dopiero po interwencji kierownika Kuba dołączył do drużyny. Było trochę śmiechu.

Na pierwszą bramkę w kadrze Kuba czekał ponad rok. Była jedną z ważniejszych?

- Zdobył ją w wyjazdowym meczu z Rosją. Pamiętam, bo była pierwsza, ale więcej emocji dał jego mecz z Czechami, wygrany 2:1. Dobre spotkanie, gol i asysta. Pamiętam jak mówił mi, że szykował sobie w głowie, co zrobi, jak wyjdzie sam na sam z bramkarzem. Doszło do takiej sytuacji i wyszło mu to jeszcze lepiej niż planował. Najważniejsze jego mecze to chyba jednak te na mistrzostwach Europy we Francji. Nie pamiętam, by Polska grała kiedyś tak dobrze i skutecznie. To było wielkie przeżycie i cenne gole. Chociaż każda bramka w reprezentacji jest na wagę złota. Nieważne przeciw komu, ważne, że dla nas.

Po czterech latach w reprezentacji Błaszczykowski został jej kapitanem. To wyróżnienie, odpowiedzialność, a na końcu pewnie też presja.

- Wyróżnienie i odpowiedzialność na pewno. Kapitan nie reprezentuje tylko 23 zawodników, którzy przyjeżdżają na kadrę, ale też miliony Polaków. To był dla niego pozytywny bodziec. Docenienie tego, co robił na boisku, ale i poza nim. Dowód, że miało to sens i dawało efekty.

A jak za Nawałki kapitanem przestał być?

- Było przy tym trochę kontrowersji. Ale to już historia. Nie jestem od tego, aby to komentować. To przy Nawałce Kuba odnosił największe sukcesy, sporo mu zawdzięcza. Myślę, że sam trener ma podobne odczucia.

Z każdym trenerem ma związane lepsze i gorsze wspomnienia.

- To normalne. U Beenhakkera w pewnym momencie przeżywał to, że nie zawsze grał w pierwszym składzie. U Smudy, który bardzo go lubił, było słabe Euro i sprawa z biletami. Z Nawałką historia z przegranym mundialem i zmianą w ostatnim meczu.

Nigdy nie było jednak tak, że odczuwał ze strony trenerów jakąś niechęć. Zresztą on jest zbyt mądrym człowiekiem, by oceniać, wyciągać jakieś sprawy, czy komentować różne decyzje selekcjonerów. To oni za nie odpowiadają.

Przypomniał pan o sprawie z biletami. Chciał dobrze, a spadła na niego ostra krytyka.

- Może odezwał się wtedy niepotrzebnie, ale jak normalnie ma przed meczem swój rytuał i odpowiednie przygotowanie – kąpiel, trzy godziny snu, kawa czy herbata, tak wtedy wypocząć nie mógł. Chodził z telefonem i zajmował się rzeczami, którymi nie powinien, by bliscy zawodników, którzy przyjeżdżali do Wrocławia z całej Polski nie zostali na lodzie.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

To był jeden z gorszych kadrowych momentów Kuby?

- Najtrudniejszy był chyba przed Euro 2016. Wtedy miał nóż na gardle. Z każdej strony ataki na jego osobę. Był właściwie sam, nie miał wsparcia. Wracał po kontuzji. Czekało nas spotkanie z Serbią. Kluczowe, by kolejny raz udowodnić przydatność do kadry. Wiedział, że jak je zawali, to będzie źle. To było jak czekanie tłumu na ścięcie człowieka. Miał wtedy tylko jedno życzenie. Chciał dostać w tym meczu szansę. Dostał. Strzelił gola. Krytyka mediów zamieniła się w pochwały, nawet zachwyty. To znów go umocniło jako osobę i jako reprezentanta. Takie miał piłkarskie życie. Musiał co chwilę coś udowadniać.

Podczas ostatniego meczu mundialu w 2018 roku, gdy Kuba czekał kilka minut na zmianę, by zaliczyć swój 101. mecz w kadrze, skomentował pan to dobitnie. "Czym sobie zasłużył na taki brak szacunku?"

- Z perspektywy czasu chyba dobrze, że wtedy na boisko nie wszedł. Myślę, że jest zbyt ambitnym człowiekiem, by na siłę nabijać sobie licznik. Chyba lepiej, by ta zmiana w ogóle nie była planowana. Nie wiem, co miała wnieść? Trzeba by zapytać trenera. Zaznaczyłem swoją opinię, że osoby które są z tą kadrą i oddają dla niej serce od kilkunastu lat powinny liczyć na szacunek.

Chciałem zakończyć pozytywnie...

- W życiu już tyle przeszliśmy, że wiemy, co jest ważne. Trzeba robić to, co jest zgodne z samym sobą i zawsze najlepiej jak się da. Skoro rozmawialiśmy o różnych meczach Kuby, to dodam jeszcze jedną rzecz. Jakbyśmy analizowali te wszystkie spotkania to nie wiem, czy byłbym w stanie przytoczyć takie, w których on nie pokazał 200 proc. walki i dobrych chęci. Zawsze się starał i zawsze dawał z siebie wszystko. Nawet po Senegalu powiedział mi, że dałby radę grać dłużej (złapał uraz, został zmieniony po pierwszej połowie – red). Tak bardzo nie chciał schodzić z boiska. Mocno to wszystko przeżył.