Polska U-21 uniknęła porażki w ostatniej chwili. Uratował ich gol w doliczonym czasie [WIDEO]

Reprezentacja Polski od samego początku spotkania przejęła inicjatywę gry. Szczególnie aktywny był zawodnik Warty Poznań, Kajetan Szmyt. Urodzony w 2002 roku zawodnik już w trzeciej minucie ładnie przedarł się z piłką w pole karne Finów, gdzie wyłożył piłkę do Marcela Wędrychowskiego. Ten jednak nieczysto uderzył i musieliśmy szukać kolejnych szans na otwarcie wyniku.

Pierwszy sprawdzian przed eliminacjami. Dużo szans, mało bramek

Kolejna szansa nadarzyła się już trzy minuty później, gdy Szmyt zagrał do Kacpra Kozłowskiego. Zawodnik Vitesse huknął na bramkę Finlandii, lecz niecelnie. W 11. minucie po dośrodkowaniu z narożnika boiska swoich sił spróbował Patryk Peda, jednak dobrą interwencją wykazał się bramkarz gości, Lasse Schulz.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się na Polakach. W 15. minucie Finowie wyszli na prowadzenie. Leo Walta dośrodkowywał z rzutu wolnego ze skraju pola karnego, jednakże piłka nabrała takiej rotacji, że wyszedł z tego bardziej strzał. Kacper Tobiasz nie spodziewał się takiego obrotu spraw i nie był w stanie zainterweniować.

Emocje przyszły w samej końcówce. Gol w 96. minucie uratował wynik

Następna groźna akcja dla Biało-Czerwonych przyszła dopiero w 33. minucie spotkania. Najaktywniejszy w tym meczu Szmyt oddał strzał na bramkę Finów, lecz ponownie efektownie to uderzenie obronił Schulz. Ten nie narzekał na brak pracy, gdyż już minutę później znowu musiał stawać na wysokości zadania i bronić dobry strzał z dystansu Jakuba Kałuzińskiego. Pod koniec pierwszej części meczu dobrą dyspozycją wykazał się Kacper Tobiasz. Bramkarz Legii Warszawa nogami obronił uderzenie napastnika Rosenborgu, Agona Sadiku. Następnie niewiele się już działo i po 45 minutach arbiter zaprosił piłkarzy na przerwę.

W drugiej połowie długo trzeba było czekać na jakieś konkrety ze strony jednej, czy drugiej drużyny. Do ataku przeszli reprezentanci Finlandii, którzy jednak bezskutecznie próbowali zagrozić bramce Tobiasza. W 56. minucie 20-letni bramkarz zachował czujność i przeciął podanie do napastnika rywali, wybijając piłkę z 16. metra. Druga część spotkania nie należała do najbardziej emocjonujących. Swoje szanse mieli co prawda Filip Marchwiński, Aleksander Buksa czy Szymon Włodarczyk, lecz bez większych rezultatów. Emocje wzrosły w samej końcówce. W doliczonym czasie gry w pole karne Finów wbiegł z piłką Arkadiusz Pyrka. Piłkarz Piasta Gliwice minął dwóch rywali i nieprzepisowo został zatrzymany na trzecim. Sędzia podyktował rzut karny, do którego podszedł Włodarczyk. 20-latek pewnie wykonał "jedenastkę" mocnym strzałem w prawy róg bramki. Polacy wyrównali rzutem na taśmę, bowiem po tym golu sędzia zakończył spotkanie.

Mecz z Finlandią był pierwszym sprawdzianem naszych reprezentantów przed eliminacjami do Euro 2025. Drugim takim spotkaniem będzie mecz w Podgoricy z Czarnogórą, który odbędzie się 19 czerwca. Kwalifikacje do mistrzostw Europy rozpoczną się we wrześniu, a tam kadra Michała Probierza zmierzy się z Niemcami, Izraelem, Bułgarią, Kosowem i Estonią.

Polska U21 - Finlandia U21 1:1 (0:1)

Bramki: Leo Walta (15'), Szymon Włodarczk (90+6')