Kłopoty reprezentacji Niemiec przed meczem z Polską. Wielkie osłabienia

W piątek 16 czerwca o godz. 20.45 zostanie rozegrany mecz towarzyski Polska - Niemcy. To spotkanie nie cieszy się jednak zwyczajowym prestiżem. Wpływ na to mają słowa selekcjonera Fernando Santosa, który jasno dawał do zrozumienia, że mecz z Niemcami jest dla niego raczej przeszkodą niż przydatnym sprawdzianem.

Niemcy bez dwóch ważnych zawodników. Powodem kontuzje

Niewygodny termin meczu - na kilka dni przed spotkaniem eliminacyjnym z Mołdawią - oznacza, że Polska najprawdopodobniej nie wyjdzie w najmocniejszym składzie. Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl przewiduje, że selekcjoner może przetestować nowe ustawienie. Pewny jest za to udział w meczu Jakuba Błaszczykowskiego, dla którego będzie to ostatnie spotkanie w reprezentacyjnej karierze.

Swoje problemy ma za to reprezentacja Niemiec. W meczu z Polską zabraknie napastnika Timo Wernera oraz obrońcy Lukasa Klostermanna. Werner zdobył w tym sezonie 16 bramek. Zgrupowanie opuścił przez problemy z kostkami. Klostermann zagrał nawet w ostatnim meczu Niemiec z Ukrainą (3:3), ale w trakcie treningów doznał kontuzji mięśniowej i jego również ominie 1001. mecz reprezentacji Niemiec w historii.

Historia meczów Polska - Niemcy. Zazwyczaj bez szczęśliwego zakończenia

Reprezentacja Polski mierzyła się z kadrą Niemiec 21 razy. Tylko raz udało jej się wygrać, a miało to miejsce w pamiętnym spotkaniu eliminacyjnym do Euro 2016 we Francji. Polacy w Warszawie pokonali Niemców 2:0, a bohaterem całej Polski został Sebastian Mila, który podwyższył prowadzenie w samej końcówce meczu. Tamto spotkanie zbudowało fundamenty reprezentacji Adama Nawałki, która na turnieju finałowym była o krok od półfinału.

Jednak ogólny bilans meczów z Niemcami wygląda dla Polaków bardzo słabo. Nasza kadra przegrała aż 13 z 21 spotkań i siedem zremisowała. Bezbramkowym wynikiem skończył się też ostatni mecz obu drużyn narodowych, który miał miejsce w fazie grupowej Euro 2016 (0:0). Bilans bramkowy Polaków to 12:34. Zdecydowanie lepiej polska kadra radziła sobie z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Z 17 spotkań z nieistniejącym już państwem Polska wygrała osiem i zremisowała cztery, notując przy tym remisowy bilans bramkowy 23:23.