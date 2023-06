Lato ma przestrogę dla Lewandowskiego. Uderza za to w Santosa. "Chowa głowę w piasek"

Kwestia istotności meczu towarzyskiego z Niemcami wróciła na tapet w ostatnich dniach. - Szanuję, że zostało ono zorganizowane, ale jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy w nim zagrać, to odpowiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie tak naprawdę. Nie jest mi to potrzebne - powiedział pod koniec kwietnia Fernando Santos w rozmowie z TVP Sport.

Pojawiały się głosy popierające stanowisko portugalskiego selekcjonera reprezentacji Polski. Jeden z nich należał do Jacka Gmocha. - To spotkanie jest absolutnie niekorzystne. Dlatego nie dziwią mnie słowa Fernando Santosa z wywiadu udzielonego w telewizji publicznej - stwierdził 84-latek.

Grzegorz Lato podchodzi z ostrożnością do Fernando Santosa

Król strzelców mundialu z 1974 roku dołączył z kolei do grona osób niezgadzających się z Santosem. Jego zdaniem Portugalczyk nie powinien mówić takich rzeczy w mediach. - Jeśli ma jakieś uwagi, powinien spotkać się i przekazać je władzom związku. [...] Klimat i atmosfera wokół kadry również są bardzo ważne i trzeba o to dbać. Dla mnie te słowa Santosa to trochę chowanie głowy w piasek. Selekcjoner wie, że zagramy z mocnym zespołem i już zaczyna szukać wytłumaczenia w razie porażki. To nie powinno tak wyglądać. Trzeba zmierzyć się z tym wyzwaniem - stwierdził Lato w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Były prezes PZPN-u został również zapytany, czy wierzy, że z Santosem za sterami reprezentacja Polski wskoczy na wyższy poziom. - Nie mamy szczęścia do zagranicznych selekcjonerów. Wiadomo, jak skończyła się przygoda z Leo Beenhakkerem, Paulo Sousa uciekł od nas za parę dolarów więcej... Trudno oceniać Santosa już teraz. To doświadczony trener, ale musi poznać polskie realia - powiedział.

Zdaniem Grzegorza Laty Robert Lewandowski musi więcej biegać na boisku

Lato przeanalizował też grę Roberta Lewandowskiego, który w reprezentacji nie może liczyć na takie samo wsparcie na boisku, jak w FC Barcelonie, czy wcześniej Bayernie Monachium. Ma zatem dla naszego najlepszego napastnika pewną wskazówkę. - Niestety, w tej sytuacji musi więcej poruszać się po boisku. Ostatnio tego nie widziałem, a dzisiaj trudno jest wygrać mecz "na stojaka". Jeśli chce czymś zaskoczyć rywali, musi więcej pobiegać - ocenił.

Lato dodawał, że Lewandowski w kadrze powinien grać w parze z drugim napastnikiem. - Widzieliśmy to już wielokrotnie. Wtedy uwaga obrońców musi być skupiona również na drugim zawodniku i Robertowi jest łatwiej. Karol Świderski i Arkadiusz Milik pokazali, że potrafią współpracować z kapitanem kadry.

Towarzyski mecz reprezentacji Polski z Niemcami odbędzie się w piątek 16 czerwca o 20:45. Relację ze spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.