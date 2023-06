Błaszczykowski milczał przez lata. "Takiej tragedii nie da się wymazać z pamięci"

Jakub Błaszczykowski w piątek 16 czerwca rozegra pożegnalny mecz w reprezentacji Polski z Niemcami. Były kapitan kadry słynął ze swojego charakteru i nieustępliwości. Wielką piłkarską karierę zrobił pomimo traumatycznych przeżyć z dzieciństwa. 11-letni Kuba był świadkiem morderstwa własnej matki, którego dokonał jego ojciec. To wydarzenie odcisnęło na nim ogromne piętno.

Okazuje się, że Błaszczykowski przez bardzo długi czas nie mówił nikomu, co zobaczył tamtego dnia. Dopiero w 2008 r. po 12 latach zwierzył się swojemu wujkowi Jerzemu Brzęczkowi. - Takiej tragedii nie da się wymazać z pamięci. Myślę, że nikt z nas - ja, jego babcia, ciotki, brat - przez lata tak do końca nie byliśmy świadomi, co on czuje i co on z tej tragedii pamięta. Dopiero po latach, gdy grał już za granicą, więcej o tym porozmawialiśmy. To było dla mnie szokujące, jakie rzeczy pamiętał. Opowiedział mi wszystko ze szczegółami. Pokazał, jak dokładnie to wyglądało. To było dla mnie niewiarygodne. Świadczyło to o tym, jak on to wszystko w sobie trzymał - wspomina Brzęczek w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Błaszczykowski był już wtedy zawodnikiem Borussii Dortmund i dopiero rozpoczynała się jego międzynarodowa kariera. Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski tamta rozmowa miała dla niego ogromne znaczenie. - W końcu musiał się tym z kimś podzielić. I bardzo dobrze, bo to uwolniło go w pewnym sensie jako człowieka. Trzymanie dalej tego w sobie źle by na niego wpływało. Myślę, że musiał dojść do takiego momentu w swoim życiu, w którym uznał, że opowiedzenie o tym nie będzie świadczyło o słabości, tylko o sile - podkreśla trener.

Z tamtą potworną traumą Błaszczykowski zmierzył się raz jeszcze w 2015 r. i to przed całą Polską. W swojej biografii autorstwa Małgorzaty Domagalik pt. "Kuba" powiedział: "Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach". Jego ojciec za morderstwo został skazany na 15 lat więzienia, a Kuba nie utrzymywał z nim kontaktu. Mężczyzna zmarł w 2012 roku.