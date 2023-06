Gmoch broni Santosa. "Postawiono go w niezręcznej sytuacji"

- Dla mnie mecze z Niemcami i nacjami, które wiodą prym na świecie, zawsze są bardzo wartościowe szkoleniowo, jeśli chcemy, by nasza piłka się rozwijała. Taka konfrontacja jest tylko pozytywnym doświadczeniem - powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka pytany o zasadność organizacji meczu towarzyskiego z Niemcami przed meczem z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024. To oczywiście opinia odmienna od tej wygłoszonej pierwotnie przez Fernando Santosa, który nie był fanem zorganizowania tego spotkania w tym terminie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

20 milionów euro za Nicolę Zalewskiego! Hit na horyzoncie. Trzy kluby z Anglii

Podobną opinię miał Franciszek Smuda, który podkreślił, że na mecz pożegnalny z takim rywalem zasłużył Jakub Błaszczykowski. - Jemu należą się wielkie słowa podzięki za to, co zrobił dla polskiej piłki. Lepszego rywala na pożegnanie Błaszczykowskiego nie można sobie wymarzyć. Przecież Kuba przez tyle lat udanie grał w Borussii Dortmund, uważany jest tam za legendę - podkreślał były selekcjoner.

Jacek Gmoch staje w obronie Fernando Santosa. "Postawiono go w niezręcznej sytuacji"

Odmienną opinię od Adama Nawałki i Franciszka Smudy wygłosił Jacek Gmoch, który stanął w obronie stanowiska przedstawionego przez Santosa.

- To spotkanie jest absolutnie niekorzystne. Dlatego nie dziwią mnie słowa Fernando Santosa z wywiadu udzielonego w telewizji publicznej. Rozumiem okoliczności, że oficjalnie pożegnany ma zostać Jakub Błaszczykowski, którego bardzo lubię i uważam za fajnego piłkarza oraz człowieka. Ale nie można takich rzeczy robić na cztery dni przed meczem o punkty z Mołdawią, o którym już wiemy, że urósł do miana kluczowego w eliminacjach i łatwy nie będzie - podkreślał Gmoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

84-latek dodawał, że byłaby inna dyskusja, gdyby Polacy najpierw grali z Mołdawią, a potem z Niemcami. - Za rozegraniem meczu z Niemcami może stoi jeszcze jakiś inny cel, na przykład ekonomiczny? Ale co by to nie było, to nie może stać się ważniejsze od podstawowego zadania, które przed sobą ma reprezentacja Polski. To niepotrzebny mecz w tym akurat czasie. Bo co ma zrobić selekcjoner? Wystawić Roberta Lewandowskiego do gry czy nie wystawić? Przecież ludzie przyjdą na stadion, by oglądać najlepszą reprezentację Polski. Santosa postawiono w niezręcznej sytuacji - dodał.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Gmoch wprost o Kamilu Gliku i Grzegorzu Krychowiaku. "Ich czas minął"

Były selekcjoner został również zapytany o brak powołania dla doświadczonych zawodników takich jak Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. Jego zdaniem czas jest nieubłagany. - To fajni chłopcy, zawsze oddający serce zespołowi, ale ich czas w kadrze minął. Pamiętam, że już podczas mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku mówiło się, że drużyna, która grała dwa lata wcześniej w EURO we Francji, powinna być odmłodzona. I tak ją odmładzaliśmy, odmładzaliśmy, a niektórzy wciąż grali. Czas jest jednak dla nas wszystkich nieubłagany - powiedział Jacek Gmoch.

A w jakim ustawieniu może wyjść reprezentacja Polski na mecz z Niemcami? "Bez Roberta Lewandowskiego, ale z Arkadiuszem Milikiem i Karolem Świderskim w ataku oraz trójką obrońców. Fernando Santos przed meczem z Niemcami testował takie ustawienie" - czytamy w tekście Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl.

Sensacyjny transfer Piotra Zielińskiego?

Mecz Polska - Niemcy w piątek o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.