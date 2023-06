Trwa ofensywa transferowa saudyjskich klubów. Pół roku temu Al-Nassr ściągnął Cristiano Ronaldo, a w nowym sezonie gole dla mistrza kraju będzie zdobywał Karim Benzema, który po czternastu latach opuścił Real Madryt. Al Ittihad ma mu zapłacić 643 mln dolarów (około 2 700 000 mld zł) za trzyletni kontrakt. To oznacza, że będzie inkasował ok. 28 złotych na sekundę. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, legendarnego bramkarza reprezentacji Polski, Robert Lewandowski też powinien dać się skusić szejkom.

"Saudyjczycy muszą uważać z wielkimi transferami"

- Moim zdaniem Robert powinien pójść śladami Benzemy czy Cristiano Ronaldo i zagrać w Arabii Saudyjskiej czy w Emiratach, bo tam płacą nieprawdopodobne pieniądze. A ponieważ Robert ma jeszcze dwa lata kontraktu, to Barcelona też by na tym skorzystała. W końcu ma długi na chyba 1,5 lub 2 miliardy euro - stwierdził na łamach "Super Expressu" jeden z bohaterów mundialu w 1974 roku.

Trudno jednak przypuszczać, by napastnik posłuchał rady Tomaszewskiego, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Najprawdopodobniej Lewandowski wypełni kontrakt z Barcą, a następnie prędzej trafi do ligi amerykańskiej, niż na Bliski Wschód.

Głośne transfery szejków mogą paradoksalnie zwiastować ich poważne problemy - tak uważają eksperci. Powinni uważać, by nie skończyć jak Chińczycy. Przypomnijmy, że jeszcze na początku XXI wieku Chiny miały mocną, jak na Azję, kadrę. Potrafiły wywalczyć srebrny medal Pucharu Azji w 2004 roku. Dziś są słabiutką reprezentacją, która nie potrafi się nawet zakwalifikować na ten turniej.

- Jeśli Saudyjczycy przesadzą z wielkimi transferami i zaburzą proporcje, to straci ich reprezentacja. Im będzie więcej gwiazd w lidze saudyjskiej, tym gorsze wyniki będzie osiągała reprezentacja. Obawiam się, że ostatnie transfery szejków to będzie gwóźdź do ich trumny - mówi Sport.pl Adam Błoński z azjagol.com.

I szczegółowo tłumaczy: - Arabia Saudyjska osiągnęła idealny stan, jeśli chodzi o proporcję rodzimych zawodników oraz ściąganych gwiazd. Kluczem jest, aby kontraktować piłkarzy, którzy wciąż mają jeszcze coś do udowodnienia. Dobrym przykładem jest ściągnięty z ligi chińskiej Nigeryjczyk Odion Ighalo, który miał epizod w Manchesterze United. Ale także nawet przykłady Moussy Maregi z Porto czy Grzegorza Krychowiaka. Ok, wybrał Arabię dla pieniędzy, ale zarazem wciąż chce mu się grać i udowadniać, że nie jest już wypalonym piłkarzem, co obrazuje jego dużą chęć powrotu do kadry. Tymczasem w Chinach zbyt często po prostu stawiano na duże, ale wypalone nazwiska. Im większe gwiazdy grały w lidze chińskiej, tym gorzej grała ich reprezentacja.