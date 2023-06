On wrócił! Kibice reprezentacji Polski czekali na to cztery lata

Jakub Błaszczykowski już niebawem po raz ostatni zagra w reprezentacji Polski. Stanie się to w piątkowym meczu towarzyskim z Niemcami, który będzie dla niego 109. w narodowych barwach. Z drużyną narodową pożegna się po 17 latach od debiutu. Ostatni mecz zagrał we wrześniu 2019 roku w meczu z Austrią (0:0 w el. ME 2020).

Jakub Błaszczykowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski

Już wcześniej było wiadomo, że zawodnik Wisły Kraków nie weźmie udziału w całym zgrupowaniu, które rozpoczęło się w poniedziałek 12 czerwca. Miał stawić się w zasadzie tuż przed meczem z Niemcami, a niedługo po nim opuści zespół.

Błaszczykowski dołączył do kadry w środę 14 czerwca, o czym poinformował w mediach społecznościowych. "Zgłaszam obecność" - napisał w poście, do którego załączył zdjęcia w stroju treningowym.

Na jego wpis zareagowali między innymi dwaj inni doświadczeni zawodnicy, którzy przez lata stanowili o sile reprezentacji, ale tym razem nie otrzymali powołania. Kamil Glik krótko napisał "Kapitan", natomiast Kamil Grosicki ograniczył się do emotikon serca oraz płomienia.

Jak będzie wyglądało pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego?

Fernando Santos wcześniej zapowiedział, że Błaszczykowski najprawdopodobniej rozegra w meczu z Niemcami 16 minut (z tym numerem najczęściej grał w kadrze), później Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, uzupełnił, że skrzydłowy pojawi się w wyjściowym składzie. Łukasz Wachowski, sekretarz generalny federacji, w rozmowie z tvpsport.pl dodał, że przygotowano też "rzeczy wizualne, o których na razie nie chce mówić".