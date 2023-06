Zwrot ws. Milika. Przerwał milczenie. Ale najpierw wkroczył rzecznik. "Ile?!"

- Ile? - zdziwił się rzecznik kadry, gdy na wstępie konferencji prasowej usłyszał od jednego z dziennikarzy, że ma do Arkadiusza Milika aż cztery pytania. - Macie jeszcze jakieś? Może od razu zadaj wszystkie - zaśmiał się Jakub Kwiatkowski, a po chwili już mówił tylko Milik. Dużo o piątkowym towarzyskim meczu z Niemcami, ale też sporo o swoich sprawach klubowych.

Te sprawy wciąż nie są jasne. W pewnym momencie wydawało się, że przyszłość Milika jest już przesądzona. Juventus rzekomo nie chciał go wykupić, a Olympique Marsylia nie chciał go ponownie wypożyczyć. Jednak w środę włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio - dobrze rozeznany w sprawach transferowych - poinformował, że negocjacje Juventusu Turyn z Olympique Marsylia zostaną wznowione i wszystko wskazuje, że Milik nie odejdzie z Włoch. Znowu zostanie wypożyczony, choć tym razem już z obowiązkiem wykupu. - Na pewno chciałbym zostać w Juventusie. Trener mnie chce, ale zobaczymy, czy dojdziemy do porozumienia - powiedział w środę Milik.

Milik: Ten sezon nie był dla mnie łatwy

Milik w Juventusie spędził cały poprzedni sezon. Zagrał 39 meczów, strzelił dziewięć goli, zaliczył jedną asystę. Zespół z Turynu miał opcję wykupu Polaka z Marsylii za siedem milionów euro, ale z niej nie skorzystał. - Za mną sezon, który nie był łatwy pod wieloma względami. Początek był dobry, w zasadzie aż do mistrzostw świata w Katarze, ale później złapałem kontuzję, która wykluczyła mnie na półtora miesiąca. Nie grałem, a jak już wróciłem na boisko, miałem problemy z odzyskaniem formy. Przeplatałem dobre mecze ze słabszymi - przyznał Milik.

W piątek Milik będzie miał szanse zagrać przeciwko Niemcom. Obie reprezentacje po raz ostatni spotkały się podczas Euro 2016. Starcie w fazie grupowej na turnieju we Francji zakończyło się bezbramkowym remisem. W Polsce obie drużyny po raz ostatni rozegrały mecz w październiku 2014 roku. To było historyczne spotkanie dla reprezentacji Polski - prowadzonej wówczas przez Adama Nawałkę - wygrane 2:0 po bramkach Milika i Sebastiana Mili.

- Trochę lat minęło od tamtego meczu. Wiadomo, że wspomnienia cały czas są gdzieś z tyłu głowy, ale z drugiej strony nie ma co już do tego wracać. To pod wieloma względami - przede wszystkim personalnie - jest już inna reprezentacja. Jestem też innym piłkarzem. Jednym z najstarszych tutaj, choć nadal w dobrym wieku dla napastnika. Skupiam się już tylko na tym, co przede mną - przyznał Milik. Początek meczu w piątek o 20.45.