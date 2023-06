Znamy sędziego meczu Polska - Niemcy. Nie mamy z nim dobrych wspomnień

Już w najbliższy piątek reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami w meczu towarzyskim. Będzie to pożegnalne spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego w kadrze. Piłkarz do tej pory zagrał w biało-czerwonych barwach 108 razy. Więcej występów ma jedynie Robert Lewandowski (140).

Znamy sędziego meczu Polska - Niemcy

Na dwa dni przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy sędziego, który poprowadzi to starcie. Mowa o Izraelczyku Orelu Grinfeldzie. Arbitrami liniowymi będą Roy Hassan i Idan Yarkoni, a w wozie VAR zasiądzie Paweł Raczkowski. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 20:45.

Do tej pory Grinfeld prowadził jedno spotkanie reprezentacji Polski. Był to mecz z Holandią w Lidze Narodów pod koniec 2020 roku. Polacy z pewnością nie wspominają dobrze tamtego starcia. Prowadzili 1:0 po bramce Kamila Jóźwiaka, ale w końcówce stracili dwa gole i ostatecznie przegrali 1:2. Najpierw na listę strzelców z rzutu karnego wpisał się Memphis Depay, a następnie piłkę do siatki wpakował Georginio Wijnaldum. Grinfeld jest międzynarodowym sędzią od 2012 roku. W minionym sezonie poprowadził 35 spotkań, w tym między innymi mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy.

Cztery dni po meczu z Niemcami Polskę czekają zmagania w eliminacjach do mistrzostw Europy. We wtorek zmierzy się na wyjeździe z Mołdawią. Wiemy już, że w żadnym z tych starć nie zobaczymy Arkadiusza Recy. Obrońca nabawił się kontuzji i opuścił zgrupowanie. Początek meczu z Mołdawią również zaplanowany jest na godzinę 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.