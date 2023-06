"Nerka pękła jak arbuz". Teraz opowiedział o dramacie

Aleksander Buksa jako 18-latek zamienił Wisłę Kraków na włoską Genoę i był uznawany za jeden z największych talentów polskiej piłki. Grał w drużynie młodzieżowej, a w seniorskiej zanotował cztery występy. Podczas jednego z meczów doznał bardzo poważnej kontuzji po starciu z obrońcą. Napastnik miał problemy z nerką, przez które musiał odpocząć od grania. Mogło skończyć się jednak dużo poważniej.

Aleksander Buksa przeżył dramat. "Przyjąłem pięć antybiotyków, straciłem 12 kilogramów"

Problemy zdrowotne Buksy miały miejsce w 2022 roku. Nietypowa kontuzja dla piłkarza zmusiła go do odpoczynku od gry w piłkę i nie pozwalała mu normalnie funkcjonować. - Rezonans w szpitalu wykazał, że jest dziura od uderzenia i starcia z obrońcą. Nerka pękła jak arbuz. Spędziłem ponad trzy tygodnie w szpitalu. Przyjąłem pięć antybiotyków, straciłem 12 kilogramów, a przecież nigdy nie miałem nadwagi, wręcz zawsze byłem szczupłym zawodnikiem - przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Buksę obowiązywał wtedy zakaz treningów i wszelkiej aktywności fizycznej. Nie było również mowy o rehabilitacji, a w jego ciele znajdował się sten uniemożliwiający wykonywanie codziennych czynności. - Nawet chodzenie po schodach sprawiało mi problemy Gdy wyszedłem ze szpitala, cały czas miałem bowiem w swoim organizmie 30-centymetrowy stent, który ciągnął się przez cały układ moczowy i uniemożliwiał mi jakąkolwiek aktywność fizyczną. Przez trzy miesiące nie robiłem absolutnie nic. W tamtym czasie jedynie słabłem - dodał.

Finalnie wówczas 19-latkowi udało się wrócić do gry w piłkę w okresie przygotowawczym. Nie ukrywa jednak, że nie był do końca spokojny o dalszą karierę. - Był moment, że bałem się o nerkę. Lekarze informowali mnie, że może dojść do sytuacji, że będą musieli mi ją usunąć - podsumował.

Poprzedni sezon Aleksander Buksa spędził na wypożyczeniach w OH Leuven i Standardzie Liege. W 30 meczach zdobył dziewięć goli i wróci do Genoi, z którą ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Ponadto napastnik otrzymał kolejne powołanie do reprezentacji Polski U-21. Już w czwartek 15 czerwca kadra zmierzy się z Finlandią w meczu towarzyskim. Z kolei trzy dni później piłkarzy Michała Probierza czeka starcie z Czarnogórą.