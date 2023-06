"AI wygenerowało polskiego selekcjonera". Kibice naśmiewają się z kolejnej grafiki Abha FC

Choć Czesław Michniewicz zrealizował cele, które postawił przed nim PZPN (awansował na MŚ, a potem wyszedł z grupy, a do tego utrzymał reprezentację w najwyższej dywizji Ligi Narodów), to i tak został zwolniony. Prezes Cezary Kulesza zastąpił go Fernando Santosem, bo nie dość, że za kadencji Michniewicza styl gry Biało-Czerwonych był powszechnie krytykowany, to na dodatek wybuchła "afera premiowa". Pół roku od tamtych wydarzeń Michniewicz znalazł pracę, podpisując kontrakt z Abha Football Club. Dwunasty zespół saudyjskiej ligi, pomimo wielkich pieniędzy, chyba zaoszczędził na dziale social mediów.

Nie dość, że Saudyjczycy źle zapisali jego nazwisko, bo użyli "Czeslav Michinievic", to w dodatku film śmierdział amatorką. Następnego dnia, czyli we wtorek, pojawiła się z kolei grafika przedstawiająca nowego trenera. I tam też zobaczymy "Michinievica". Ale dziwny zapis nazwiska to jedno. Spójrzcie na jego twarz. "Czesław Michniewicz + Adam Nawałka =" - napisał Sebastian Chabiniak z Eleven Sports i umieścił poniższe zdjęcie.

"Z twarzy podobny zupełnie do nikogo.", "Michniewicz? To nawet nie jest on", "Liam Neeson w okularach.", "Ta cała szopka z grafikami wygląda żenująco.", "Wpisali w AI, żeby im wygenerowało polskiego selekcjonera" - nabijają się internaucie. I trudno im się dziwić.

Gwiazdy? Co najwyżej u rywali

53-latek podpisał roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W klubie zastąpi Roela Coumansa. Holender pracował w Abhie od października 2022 roku i poprowadził drużynę w 24 meczach. Abha zakończyła sezon na 12. miejscu w ligowej tabeli, tylko pięć punktów nad strefą spadkową. Michniewicz w nowym miejscu pracy nie spotka wielkich gwiazd. Najbardziej znanym zawodnikiem zespołu jest Felipe Caicedo, który trafił z Genoi.

Michniewicz za to będzie mógł obmyślić, jak zatrzymać Karima Benzemę czy Cristiano Ronaldo, a więc największe gwiazdy saudyjskiej ligi.