Nawałka zabrał głos ws. Santosa. Ma zupełnie inne zdanie. Zwłaszcza w jednym temacie

Reprezentacja Polski rozpoczęła drugie zgrupowanie pod wodzą Fernando Santosa. Przed Biało-Czerwonymi mecz towarzyski u siebie z Niemcami (piątek 16 czerwca o godz. 20.45) oraz w eliminacjach Euro 2024 z Mołdawią (wtorek 20 czerwca, godz. 20.45). Przy okazji tych spotkań swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji kadry narodowej podzielił się były selekcjoner, Adam Nawałka.

Nawałka w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się do braku powołań dla Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego. - Do selekcjonera należy decyzja o powołaniach, trzeba ją uszanować. Ja jedynie mogę odnieść się do wypowiedzi Fernando Santosa z konferencji prasowej, gdy powiedział, że interesuje go tylko tu i teraz, Z tej wypowiedzi wynika, że wiek nie gra roli, a skoro 35-letni "Grosik" zdobywa miano najlepszego piłkarza ligi, to znaczy, że ma umiejętności na najwyższym poziomie - podkreślał były selekcjoner. Dodawał, że Grosicki ciągle rozwija się pod kątem czytania gry, a motorycznie prezentuje się lepiej od młodszych zawodników.

- Kamil Glik ma wielki charakter, jest człowiekiem ze stali, gdy wspomnimy choćby baraż ze Szwecją o mundial, gdy grał z kontuzją. On poświęciłby wszystko dla reprezentacji. To samo dotyczy Krychowiaka, który dał świetną zmianę w tamtym meczu i wywalczył rzut karny. Tacy piłkarze są wzorem dla młodych i trzeba umiejętnie z nich korzystać, choćby w mniejszym wymiarze czasowym - stwierdził Adam Nawałka.

Nawałka uważa, że mecz z Niemcami może być wartościowy pod względem szkoleniowym

65-latek w wywiadzie został zapytany również o mecz z Niemcami w kontekście słów Fernando Santosa, który nie był zwolennikiem jego zorganizowania. - Selekcjoner ma swoje zadnie, to jest jego reprezentacja, on zarządza wszystkim i bierze pełną odpowiedzialność. Dla mnie mecze z Niemcami i nacjami, które wiodą prym na świecie, zawsze są bardzo wartościowe szkoleniowo, jeśli chcemy, żeby nasza piłka się rozwijała. Taka konfrontacja jest tylko pozytywnym doświadczeniem - analizował, dodając, że wynik w takim spotkaniu ma drugorzędne znaczenie.