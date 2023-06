Pierwszy cios dla Santosa. Kadrowicz opuszcza zgrupowanie

Ostatnie godziny nie były najszczęśliwsze dla Arkadiusza Recy. Wahadłowy rywalizował ze Spezią o utrzymanie w rozgrywkach Serie A, ale w barażu przegrał 1:3 z Hellasem Verona. Tym samym Reca zanotował trzeci spadek od momentu transferu do Włoch - wcześniej z Crotone i SPAL - i będzie grał w przyszłym sezonie na zapleczu włoskiej elity. Warto dodać, że jego umowa ze Spezią jest ważna do końca czerwca 2025 roku. Miał też wspomóc kadrę podczas czerwcowego zgrupowania i pierwotnie znalazł się na liście powołanych przez Fernando Santosa.

Zobacz wideo Lewandowski o braku Glika, Krychowiaka i Grosickiego: Jest to smutne

Kadrowicz opuszcza zgrupowanie z powodu urazu. Przejdzie zabieg

Portal "Łączy nas piłka" poinformował w krótkim komunikacie, że Arkadiusz Reca przedwcześnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Okazało się, że wahadłowy Spezii przyleciał do Warszawy i narzekał na ból w kolanie. "Wykonane badania lekarskie i obrazowe (rezonans magnetyczny) wykazały uraz wymagający szybkiego zabiegu - artroskopię" - przekazała federacja. To nie pierwszy raz, gdy Reca przez kontuzję nie może wystąpić w narodowych barwach.

Tuż przed mistrzostwami świata w Katarze Reca doznał urazu mięśnia dwugłowego w meczu z Udinese Calcio (1:1). Zabrakło go też podczas wrześniowych meczów Ligi Narodów przeciwko Holandii i Walii. Wówczas Reca nalegał na to, by leczyć uraz z zaufanego doktora, Bartłomieja Kacprzaka, ale Spezia Calcio nie wyraziła na to zgody. Ta decyzja wywołała niezadowolenie i u doktora, i u zawodnika. - Tam nie będzie miał takiej opieki, byłem, widziałem ich sprzęt. Wiem, że nie mają ani możliwości, ani czasu, ani ludzi, aby doprowadzić go do pełnej sprawności - przekonywał lekarz.

Z komunikatu "Łączy nas piłka" możemy też się dowiedzieć, że Fernando Santos nie planuje powołania żadnego innego zawodnika w miejsce Recy. To oznacza, że spośród nominalnych bocznych obrońców selekcjoner będzie miał do dyspozycji jedynie Bartosza Bereszyńskiego oraz Tomasza Kędziorę.

Towarzyski mecz z Niemcami odbędzie się w piątek 16 czerwca o godz. 20:45. Wyjazdowe starcie z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024, będzie rozegrane cztery dni później. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.