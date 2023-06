Kadrowicz Santosa zaskoczony. "Dowiedziałem się o tym z internetu"

- Miało nie być nic o klubie - rzucił Tomasz Kędziora do rzecznika kadry Jakuba Kwiatkowskiego. Boczny obrońca Dynama Kijów chwilę wcześniej stanął przy dziennikarzach i po wtorkowym treningu reprezentacji Polski odpowiedział na kilka pytań. Głównie dotyczących jego kariery klubowej.

Kędziora w styczniu trafił z Dynama Kijów do PAOK-u Saloniki. - Przyszedłem do klubu w trakcie sezonu, podczas swojej przerwy, bo liga ukraińska wówczas nie grała. Potrzebowałem trochę czasu, żeby dojść do formy. Po drodze przytrafiła się jeszcze kontuzja. Ale jak już byłem zdrowy, grałem wszystko od deski do deski - powiedział 28-latek po wtorkowym treningu kadry.

Kędziora o odejściu z PAOK-u. "Dostałem trochę inny komunikat"

Kędziora trafił do PAOK-u na zasadzie wypożyczenia, które właśnie dobiegło końca. Tydzień temu grecki klub wydał komunikat, w którym podziękował piłkarzowi za współpracę i życzył powodzenia w dalszej karierze. - Przed końcem sezonu rozmawiałem z dyrektorem sportowym PAOK-u i dostałem od niego trochę inny komunikat. O tym, że odchodzę z klubu, dowiedziałem się z internetu - powiedział we wtorek Kędziora.

Kędziora to 26-krotny reprezentant Polski. Teraz debiutuje u Fernando Santosa, bo Portugalczyk nie powołał go na marcowe zgrupowanie, kiedy reprezentacja Polski rozgrywała mecze eliminacji do Euro 2024 z Czechami (1:3) i Albanią (1:0). - Spodziewałem się, że w marcu nie dostanę powołania, bo nie grałem wtedy za dużo klubie. Teraz już tu jestem. Bardzo się z tego cieszę i chcę pokazać się z jak najlepszej strony - zaznaczył.

"Za mną jeden z najtrudniejszych sezonów w moich życiu"

Zanim Kędziora zimą trafił do PAOK-u, jesienią występował w Dynamie Kijów. - Za mną jeden z najtrudniejszych sezonów w moich życiu. Jesienią graliśmy bez kibiców, a mecze przerywano, gdy było zagrożenie ataków. Dlatego zimą zdecydowałem, że muszę zmienić otoczenie, by myśleć tylko o piłce - powiedział 28-latek.

Kędziora po zgrupowaniu najprawdopodobniej wróci do Dynama, z którym związany jest jeszcze rocznym kontraktem. Wcześniej ma jednak szanse zadebiutować u Santosa. W czerwcu reprezentacja Polski zagra towarzysko u siebie z Niemcami (16 czerwca) i w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro na wyjeździe z Mołdawią (20 czerwca).

Zgrupowanie reprezentacji Polski oficjalnie rozpocznie się w poniedziałek, ale Santos postanowił zacząć je tydzień wcześniej. Wraz z dziewięcioma piłkarzami, którzy wcześniej zakończyli sezon. To oni biorą teraz udział w treningach wyrównawczych, których skład uzupełnia także ośmiu piłkarzy w większości występujących w kadrze do lat 21.

Piłkarze powołani przez Santosa na czerwcowe mecze, którzy już trenują z kadrą to: Jan Bednarek, Krystian Bielik, Tomasz Kędziora, Ben Lederman, Mateusz Łęgowski, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Damian Szymański i Sebastian Szymański (w czwartek do tego grona dołączy Bartosz Bereszyński). A dodatkowo dowołani, którzy od poniedziałku rozpoczną zgrupowanie kadry do lat 21 to: Kacper Bieszczad, Gabriel Kobylak, Miłosz Matysik, Patryk Peda, Arkadiusz Pyrka, Michał Rakoczy, Kajetan Szmyt i Marcel Wędrychowski.