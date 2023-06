Media: Błaszczykowski na specjalnych warunkach. Wiadomo, kiedy dołączy do reprezentacji

Jakub Błaszczykowski pożegna się z reprezentacją Polski w towarzyskim meczu z Niemcami. Choć pomocnik nie otrzymał powołania na zgrupowanie drużyny narodowej, to jeszcze przed sparingiem dołączy do kadry i weźmie udział we wspólnym treningu. Wiemy, kiedy to nastąpi.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl