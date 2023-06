Jest decyzja ws. pożegnania Błaszczykowskiego. Rzecznik PZPN zdradził szczegóły

Jakub Błaszczykowski w czerwcowym meczu z Niemcami po raz ostatni wystąpi w reprezentacji Polski. - Chcielibyśmy, żeby zagrał 16 minut (z tym numerem zazwyczaj grał w kadrze - red.) i prawdopodobnie zostanie zmieniony. Myślę, że wszyscy to uhonorujemy i ja też będę w tym oczywiście uczestniczyć razem ze wszystkimi kibicami i Polakami - powiedział selekcjoner Fernando Santos o tym, jak będzie wyglądało pożegnanie byłego kapitana drużyny narodowej.

Jakub Kwiatkowski wypowiedział się nt. pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. "Miał bardzo długi rozbrat z piłką"

Już wcześniej było wiadomo, że Błaszczykowski nie weźmie udziału w całym zgrupowaniu. W rozmowie z Kanałem Sportowym potwierdził to Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN i team manager reprezentacji. - Dołączy do nas tylko na mecz - oznajmił.

Kwiatkowski przyznał, że na razie nie zapadła decyzja dotycząca tego, ile minut na boisku spędzi 37-latek. W dużej mierze będzie to zależało od niego samego. - Decyzja, w jakim wymiarze zagra, zapadnie w ostatniej chwili. Myślę, że sam Kuba musi sobie odpowiedzieć na pytanie, ile chciałby zagrać. Pamiętajmy, że miał bardzo długi rozbrat z piłką, a mecz z Niemcami na pewno będzie wymagający - stwierdził. Pewna jest natomiast inna rzecz. - Na pewno wyjdzie w pierwszym składzie, tutaj nie ma żadnych wątpliwości - dodał.

Jakub Kwiatkowski kontaktował się z UEFA ws. Błaszczykowskiego. "Wiedziałem, co mi odpowiedzą"

Jako że Błaszczykowski niemal na pewno zostanie zmieniony w trakcie rywalizacji z Niemcami, to Santos będzie miał nieco ograniczone pole manewru. Przepisy mówią, że jeśli mecz towarzyski ma zostać uznany za oficjalny, to każda z drużyn można dokonać maksymalnie sześciu zmian. Kwiatkowski chciał dowiedzieć się, czy w tej sytuacji można by zrobić wyjątek. - Zapytałem UEFA, wiedząc, co mi odpowiedzą, czy możemy zrobić jakiś odstępstwo, jeśli porozumiemy się z przeciwnikiem i sędziami. W odpowiedzi skopiowano mi przepisy, informując, że nie jest to możliwe. Gdybyśmy to zrobili (więcej niż sześć zmian - red.), to mecz straci rangę oficjalnego i nie będzie zaliczany do rankingu FIFA, Niemcy nie byliby z tego powodu zbyt szczęśliwi - wyjaśnił.

Jakub Błaszczykowski ma na koncie 108 występów w reprezentacji Polski. Strzelił w nich 21 goli oraz zaliczył 21 asyst. Zagrał na mistrzostwach świata w 2018 roku oraz mistrzostwach Europy w 2012 i 2016 r.