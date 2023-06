Legendarny trener przejechał się po Krzysztofie Piątku. "Powołują drewniaka"

Już za kilka dni reprezentacja Polski rozpocznie drugie zgrupowanie pod wodzą Fernando Santosa. W jego trakcie rozegra dwa mecze - sparing z Niemcami (16 czerwca) oraz spotkanie z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024 (20 czerwca). Portugalczyk ogłosił już listę powołanych, na której zabrakło kilku weteranów, m.in. Grzegorza Krychowiaka czy Kamila Glika. Selekcjoner nie znalazł też miejsca dla Krzysztofa Piątka, który w przeszłości był regularnie zapraszany na zgrupowania. W marcu otrzymał też szansę od Santosa, ale jej nie wykorzystał.

Legendarny trener nie gryzł się w język. Skrytykował Piątka

Głos w sprawie Piątka zabrał Orest Lenczyk. Były trener m.in. Wisły Kraków czy Śląska Wrocław nie gryzł się w język i przyznał, że poprzedni selekcjonerzy popełnili błąd, dając szansę napastnikowi. Od kilku sezonów Polak przeżywa kryzys, a mimo to zarówno Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa, jak i Czesław Michniewicz korzystali z jego usług. Zdaniem Lenczyka 27-latek odbierał tylko miejsce perspektywicznym zawodnikom.

- Powołują tego drewniaka Piątka, który chyba już z 10 klubów zmienił, bo ma dobrego menedżera i tylko pieniądze liczy - ocenił dosadnie Lenczyk w rozmowie z "Super Expressem". Jego zdaniem lepszym kandydatem do kadry byłby m.in. Adam Buksa. - Szkoda chłopaka, trochę powoływano go do reprezentacji a teraz stop - podkreślił.

Sezon życia Piątek rozegrał w Genoi FC, do której trafił w lipcu 2018 roku. W sześć miesięcy zdobył 19 bramek w 21 meczach, czym zwrócił na siebie uwagę AC Milanu. Po transferze do giganta Serie A jego kariera wyhamowała. W tym sezonie grał na wypożyczeniu w Salernitanie, gdzie zdobył zaledwie cztery gole w 32 meczach. Słaba forma przełożyła się też na brak powołania.

Piątek kończy przygodę z Salernitaną. Co dalej z jego karierą. Hertha ma jeden cel

Sobotni mecz Salernitany z Cremonese (0:2) był ostatnim dla Piątka w barwach włoskiego klubu. Drużyna nie zdecydowała się na jego wykupienie i ten wróci do Herthy Berlin. Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony jego obecny pracodawca. Niemcy mają poważne problemy finansowe i będą chcieli jak najszybciej sprzedać napastnika, który pobiera najwyższą pensję w zespole - 4,5 miliona euro rocznie.

Ekipa z Berlina spadła z Bundesligi i musi załatać dziurę w budżecie, aby otrzymać licencję na grę na drugim szczeblu rozgrywkowym. Problem w tym, że nikt nie złożył oferty za Piątka. W tej sytuacji nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Polaka.