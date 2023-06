Niemcy wybrali skład na mecz z Polską. Flick zaskoczył. Weteran poza kadrą

Już za kilka dni reprezentacja Polski rozpocznie zgrupowanie, podczas którego zagra dwa spotkania. Najpierw zmierzy się w meczu towarzyskim z Niemcami (16 czerwca), a następnie z Mołdawią (20 czerwca) w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Fernando Santos ogłosił już kadrę na te starcia, a jego wybory wzbudziły sporo kontrowersji - zabrakło weteranów, m.in. Grzegorza Krychowiaka czy Kamila Glika. Teraz karty przed meczem odkryła też reprezentacja Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Sędzia opowiada o strachu: Myślałem, że nie wyjdę z tego boiska

Hansi Flick ogłosił powołania na mecz z Polską, Ukrainą i Kolumbią

W piątek 2 czerwca Hansi Flick ogłosił 26-osobowy skład, który pojawi się na Stadionie Narodowym w Warszawie. W bramce zabraknie Manuela Neuera, który nadal nie wrócił do pełni sprawności po złamaniu nogi. Pomiędzy słupkami może pojawić się za to kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony, Marc-Andre ter Stegen.

Zgodnie z oczekiwaniami, powołania otrzymali m.in. Antonio Ruediger oraz Nico Schlotterbeck, a więc czołowi obrońcy naszych zachodnich sąsiadów. W pomocy zobaczymy z kolei Kai Havertza, Joshuę Kimmicha, Jamala Musialę czy Leona Goretzkę. W ataku nie zabraknie za to Leroya Sane czy przyszłego kolegi Dawida Kownackiego z Werderu Brema, Niclasa Fullkruga. Co ciekawe, powołania nie otrzymał weteran kadry, Thomas Mueller.

Kadra reprezentacji Niemiec na mecze z Polską, Ukrainą i Kolumbią:

Bramkarze: Bernd Leno, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Bernd Leno, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp Obrońcy: Matthias Ginter, Robin Gosens, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Ruediger, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Marius Wolf

Matthias Ginter, Robin Gosens, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Ruediger, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Marius Wolf Pomocnicy i napastnicy: Julian Brandt, Emre Can, Niclas Fullkrug, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sane, Kevin Schade, Timo Werner, Florian Wirtz.

W tym składzie reprezentacja Niemiec rozegra trzy spotkania. Oprócz meczu z Polską wystąpi też w starciu z Ukrainą (12 czerwca) i Kolumbią (20 czerwca). Wszystkie mecze będą miały charakter towarzyski, ponieważ drużyna Flicka nie musi brać udziału w eliminacjach do Euro 2024 z racji statusu gospodarza turnieju.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Santos wykonał zaskakujący ruch. Są dodatkowe powołania

Sparing z Niemcami ostatnim występem Błaszczykowskiego z orłem na piersi

Mecz Polski z Niemcami będzie też pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z drużyną narodową. Piłkarz Wisły Kraków ma spędzić 16 minut na boisku. - Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Szanuję tę tradycję i kulturę PZPN, więc będzie on obecny podczas spotkania. (...) To, co wydaje mi się normalne i z mojego doświadczenia, zazwyczaj numer na koszulce może wskazywać na minuty, które rozegra. Zazwyczaj grał z szesnastką. (...) Chcielibyśmy, żeby zagrał 16 minut i prawdopodobnie zostanie zmieniony i myślę, że wszyscy uhonorujemy i ja też będę w tym oczywiście uczestniczyć razem ze wszystkimi kibicami i Polakami - zakomunikował Santos.