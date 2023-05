Santos namieszał. Oto lista największych nieobecnych w reprezentacji Polski

Już w czerwcu czekają nas kolejne mecze reprezentacji Polski. 16 czerwca kadra Fernando Santosa zagra towarzysko z Niemcami, a kilka dni później, 20 czerwca, zmierzy się z Mołdawią w eliminacjach do Euro.

Fernando Santos zaskoczył. Oto lista nieobecnych

We wtorek Fernando Santos przedstawił listę powołanych. Nie obyło się bez niespodzianek. Jednym z ważnych piłkarzy, których zabrakło, jest Matty Cash. Do tej pory obrońca regularnie grał w reprezentacji. W ostatnim czasie narzekał na uraz łydki, który wyeliminował go z gry na miesiąc, ale Cash wrócił do zdrowia, a mimo to nie znalazł miejsca w składzie. Drugim wielkim nieobecnym jest Kamil Grosicki. Skrzydłowy ma za sobą dobry sezon, strzelił 11 goli i został nagrodzony trofeum dla "Piłkarza Roku" w ekstraklasie. Mimo to Portugalczyk już po raz drugi pominął go w powołaniach. - Co do Grosickiego… Zawodnicy, których powołałem są bliżsi tego, co chciałbym grać - skwitował Portugalczyk.

Selekcjoner zdecydował się ponownie nie zabierać Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik był ważnym elementem drużyny w reprezentacji Czesława Michniewicza, ale teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zabrakło go zarówno w marcowych powołaniach, jak i obecnych. Ostatnim weteranem, który nie pojedzie na zgrupowanie, jest Kamil Glik. W ostatnich latach obrońca był kluczową postacią reprezentacji i filarem defensywy. W bieżących rozgrywkach zmagał się z kontuzjami, przez co rozegrał jedynie 19 meczów. Do pełni sił wrócił w połowie kwietnia.

Wiele dyskusji wzbudza także brak Dawida Kownackiego. Napastnik był w tym sezonie w świetnej dyspozycji i strzelił 16 goli oraz zaliczył 10 asyst. Dzięki temu zwrócił uwagę większego klubu i z Fortuny Dusseldorf przeniesie się do Werderu Brema. Mimo to nie znalazł się na liście Santosa. Brakuje na niej także Krzysztofa Piątka, którego forma w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia.

Zamieszanie wywołał również brak Kamila Piątkowskiego. Jego klub, KAA Gent, przedwcześnie ogłosił, że znajdzie się w gronie powołanych, co ostatecznie nie nastąpiło. Santos wyjaśnił, że obrońca by jedynie na wstępnej liście.

Santos zaskoczył także powołaniem do kadry Mateusza Łęgowskiego. Utalentowany pomocnik na co dzień gra w Pogoni Szczecin i ma za sobą udany sezon. 20-latek znalazł się już w kadrze Czesława Michniewicza na wrześniowe mecze Ligi Narodów z Holandią oraz Belgią. Zdołał nawet zadebiutować.