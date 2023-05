Legia i Lech odmówiły Santosowi. Nie oddadzą piłkarzy na zgrupowanie

Fernando Santos już na początku miesiąca przymierzał się do zorganizowania dodatkowego zgrupowania reprezentacji Polski. Oficjalne zgrupowanie przed meczami z Niemcami (16 czerwca, godz. 20:45) i Mołdawią (20 czerwca, godz. 20:45) rozpocznie się 12 czerwca. Jak informowała Interia, portugalski selekcjoner planuje również przeprowadzić obóz dla młodych zawodników z Ekstraklasy oraz reprezentantów, którzy wcześnie zakończyli sezon. Santos miałby się z nimi spotkać tydzień wcześniej - od 5 czerwca. Działoby się to poza oficjalnym terminem FIFA, więc wymagałoby specjalnej zgody klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy kochają freak fighty? "To jest zajeb***"

Fernando Santos chciał przyjrzeć się młodym piłkarzom. Trzy kluby z Ekstraklasy powiedziały: "nie".

Portal Meczyki.pl poinformował, że PZPN już kontaktował się w tej sprawie z zespołami z Ekstraklasy. Nie wszystkie były jednak zachwycone tym pomysłem. Na takie rozwiązanie miały nie zgodzić się dwa czołowe polskie kluby - Legia Warszawa i Lech Poznań, a także Zagłębie Lubin. Na ewentualne zaproszenie spośród zawodników w nich grających mogli liczyć np. Kacper Tobiasz, Filip Marchwiński czy Bartłomiej Kłudka.

Sensacyjny mistrz Polski. Osiem lat temu zaczynał w III lidze

Kluby odmówiły Santosowi, tłumacząc, że ich piłkarze potrzebują odpoczynku przed zbliżającym się okresem przygotowawczym i walką o europejskie puchary. Poza tym każdego z wymienionych graczy może powołać selekcjoner kadry do lat 21 Michał Probierz. W tej sytuacji wróciliby do klubowych zajęć praktycznie bez czasu na regenerację, a to niosłoby ryzyko kontuzji.

Rybus "przyłapany". Oto jego nowy klub?

Inne zespoły nie były już tak zamknięte na propozycję selekcjonera. Zdaniem Meczyków zgodę na wyjazd wyraziły: Pogoń Szczecin (Mateusz Łęgowski), Piast Gliwice (Ariel Mosór, Arkadiusz Pyrka), Cracovia (Michał Rakoczy), Warta Poznań (Kajetan Szmyt), Jagiellonia Białystok (Miłosz Matysik) i Radomiak Radom (Gabriel Kobylak).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

To, czy dodatkowe zgrupowanie w ogóle się odbędzie i kto ewentualnie się na nim zjawi, dowiemy się zapewne podczas wtorkowej konferencji prasowej. W jej trakcie selekcjoner Fernando Santos ogłosi także listę powołanych na oficjalne zgrupowanie. Konferencja ma rozpocząć się o godz. 13:00.