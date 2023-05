Mistrzostwa Europy U17. Znamy godzinę meczu Polska-Niemcy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Kapitalnie radzi sobie reprezentacja Polski do lat 17 podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Najpierw w fazie grupowej rozbiła Irlandię 5:1, a następnie pokonała Węgry 5:3. Ostatnia porażka z Walią (0:3) nie wpłynęła już na losy rywalizacji, a Polacy awansowali do fazy play-offów, zajmując pierwsze miejsce w grupie A.

REKLAMA

Zobacz wideo "Może zdarzyć się absolutnie wszystko". Jak sędziuję się walki freaków?

W sobotę w dramatycznych okolicznościach pokonali Serbię 3:2 po fantastycznym golu z rzutu wolnego Filipa Rejczyka. Wynik ten zagwarantował im zarówno awans do półfinału ME, jak i prawo udziału w mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Teraz czeka ich starcie z naszymi sąsiadami.

Reprezentacja Polski U17 zagra w półfinale ME z Niemcami. Bardzo trudne zadanie przez Polakami

Reprezentacja Polski w półfinale mistrzostw Europy zmierzy się z Niemcami. Piłkarze Christiana Wucka z pewnością będą niezwykle trudnym wyzwaniem dla Polaków. W fazie grupowej najpierw rozbili Portugalczyków 4:0, następnie pokonali Francję 3:1, a na koniec gładko wygrali ze Szkocją 3:0. O kłopotach mogli mówić dopiero w sobotnim ćwierćfinale, kiedy już od 15 minuty grali w osłabieniu, a ponadto minutę później Winsley Boteli dał prowadzenie Szwajcarom. Niemcom udało się jednak wyrównać i ostatecznie doprowadzić do rzutów karnych, w których pokazali duże większe doświadczenie od rywali.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Haaland się ośmieszył. Potem powiedział do Guardioli jedno zdanie. "Pamiętam memy"

Do tej pory dwukrotnie mierzyliśmy się z reprezentacją Niemiec U17. Pierwszy raz w 2012 roku, a następnie dziewięć lat później. Wiadomo, że to były inne zespoły, natomiast oba spotkania kończyliśmy jako przegrani. W 2021 roku Niemcy pokonały naszą młodzieżówkę aż 10:1. Mamy jednak nadzieję, że najbliższe spotkanie przełamie złą passę.

Mistrzostwa Europy u-17. Kiedy mecz Polska-Niemcy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Półfinałowe starcie mistrzostw Europy do lat 17 pomiędzy Polską a Niemcami odbędzie się we wtorek 30 maja o godzinie 16:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport, natomiast w internecie będzie można je obejrzeć na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE, gdzie przeprowadzona zostanie relacja na żywo z tego wydarzenia.

W drugim półfinale reprezentacja Hiszpanii podejmie grupowych rywali Niemców, czyli Francję. Ten mecz również będzie transmitowany przez TVP Sport od godziny 20.