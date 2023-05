Poznaliśmy pary półfinałowe Euro U17. Same potęgi. To pokazuje skalę sukcesu Polski

"Włączasz mecz i czujesz powiew świeżości. Polski obrońca dryblingiem zaczyna akcję, środkowi pomocnicy nie chowają się za rywalami i proszą go o podanie, a wahadłowi potrafią i chcą kiwać. Zresztą - żadnego zawodnika piłka wyraźnie nie parzy, każdy pragnie mieć ją jak najczęściej. Po stracie od razu dopada więc do przeciwnika, a po przejęciu podaje do przodu" - tak w piątek o reprezentacji Polski U17 pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. W sobotnie popołudnie kadra Marcina Włodarskiego potwierdziła swoją klasę, pokonując po emocjonującym meczu Serbię 3:2. Tym samym Biało-Czerwoni wywalczyli awans do półfinału Euro U17, które jest rozgrywane na Węgrzech.

Eksperci zachwyceni grą Polski U17. "Najlepszy zespół turnieju"

Polska U17 zmierzy się z Niemcami. Rewanż za 2012 rok?

Wygrana z Serbami jest o tyle ważna, że ostatni raz reprezentacja Polski była w najlepszej czwórce turnieju U17 aż 11 lat temu, bo w 2012 roku. Wtedy Polacy przegrali w półfinale 0:1 z rówieśnikami z Niemiec.

A kto uzupełnia czwórkę podczas tegorocznego turnieju i kim Polacy zagrają w meczu o finał? A tu podopieczni Włodarskiego będą mieć okazję na "rewanż" na Niemcach. To właśnie z naszymi zachodnimi sąsiadami zmierzy się Polska U17. Niemcy w swoim ćwierćfinale dopiero po serii rzutów karnych wyeliminowali Szwajcarów. Po regulaminowym czasie było 1:1, a w serii jedenastek 3:2.

Druga półfinałowa para to z kolei starcie Francuzów z Hiszpanami. "Trójkolorowi" po wyrównanym meczu pokonali Anglików 1:0. Z kolei zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego nie dali szans Irlandczykom, których ograli 3:0. Tu można zaznaczyć, że Polacy pokonali Irlandię w grupie aż 5:1.

Santos go potrzebował. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski broni swojej roli

Jakie są pary półfinałowe Euro U17. Kiedy mecze?

Polska - Niemcy,

Hiszpania - Francja.

Oba spotkanie zostaną rozegrane we wtorek 30 maja.