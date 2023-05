Eksperci zachwyceni grą Polski U17. "Najlepszy zespół turnieju"

Historia napisała się w sobotnie popołudnie. Reprezentacja Polski U17 w ćwierćfinale mistrzostw Europy do lat 17 pokonała rówieśników z Serbii 3:2 i awansowała do najlepszej czwórki turnieju rozgrywanego na Węgrzech. Pełny dramaturgii i emocji mecz rozstrzygnął fantastyczny gol Filipa Rejczyka z rzutu wolnego w 89. minucie spotkania.

Wygrana i awans do kolejnej rundy wzbudziły zachwyt wśród dziennikarzy i piłkarskich ekspertów na Twitterze. "Brawo, Panowie! Nasza reprezentacja U-17 po pięknej walce awansowała do najlepszej czwórki EURO i zakwalifikowała się do tegorocznych mistrzostw świata. Cała Polska jest z Was dumna! Gratulacje!" - podkreślał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

"Polska U17 w półfinale ME. Serbia pokonana 3-2. Dziś obok dobrej gry były gorące serca i zimna krew. Decydująca bramka bezpośrednio z wolnego w 89 minucie!" - ocenił Szymon Borczuch z TVP Sport.

"Polska - Serbia 3:2, czyli mamy półfinał mistrzostw Europy do lat 17 i awans na Mundial. Dziś był dzień stałych fragmentów gry, ale tak też trzeba umieć wygrywać. We wtorek walczymy o finał" - to z kolei opinia Sebastiana Staszewskiego z Interii.

"Wspaniałe widowisko. Przepięknie się to oglądało. 1 połowa dla Nas, 2 dla Serbów. W pewnym momencie to była gra bez środka pola. Od bramki do bramki. Jestem dumny i z jednych i z drugich. To jest piłka. Rocznik 2006 jest wyjątkowy" - stwierdził Przemysław Siemieniako, który zajmuje się bałkańskim futbolem.

"Kapitalna 1. połowa, bardzo trudna 2., Serbowie dominowali, stwarzali dużo szans i jeszcze doprowadzali do wyrównania, zepchnęli Polaków do obrony... Ale w 77. minucie trener Marcin Wlodarski odpowiada wprowadzając kolejnego napastnika. Kluczowy moment, zmiana momentum. Top!" - analizował Michał Zachodny z Viaplay Sport.

"Ten polski zespół jest najlepszym U17 na tym turnieju. Najwięcej bramek (13) w czterech meczach; utalentowani piłkarze, jak Kolanko, Borys and Krzyżanowski; świetnie zorganizowany ofensywny zespół" - tak zespół Marcina Włodarskiego określił węgierski dziennikarz Bence Bocsak.