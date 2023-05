Santos go potrzebował. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski broni swojej roli

Na początku roku Fernando Santos został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jedynym polskim współpracownikiem w jego sztabie został Grzegorz Mielcarski, który przed laty występował w FC Porto pod wodzą tego trenera i porozumiewa się w języku portugalskim. Na jego zatrudnienie naciskał sam Santos.

Mielcarski jasno w sprawie swojej roli w sztabie Santosa

Długo debatowano nad rolą 10-krotnego reprezentanta Polski w sztabie Portugalczyka, gdyż nie ma on uprawnień trenerskich, a sztabie widnieje jako "asystent trenera". Głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany w programie "Dwa Fotele" na kanale "Meczyki". - Zastanawialiście się jako dziennikarze: "a co będzie robił? Co będzie tłumaczył? Można było wziąć tłumacza". Oczywiście, że można było tak zrobić. To padło nawet z moich ust, ale trener [Santos - red.] mówi: potrzebuje cię jako coś więcej. Chce, żebyś był ze mną na boisku. On nie wymyślił tej roli dla mnie, tylko potrzebował dla siebie samego i drużyny. Wiedział, że moja osoba na boisku może pomóc - powiedział Grzegorz Mielcarski.

- Santos mówi do mnie tak: FIFA wymaga od pierwszego trenera dokumentu. Nigdy się nie pytała o asystentów. A ja cię potrzebuje jako asystenta, a inni w Polsce jak mają z tym problem, to niech cię nazywają jak chcą - dodał wicemistrz olimpijski z Barcelony, który w dorosłej reprezentacji zagrał dziesięciokrotnie. Przez cztery lata bronił barw FC Porto, a 1998 roku tę ekipę przejął właśnie Fernando Santos. Po karierze Mielcarski pełnił funkcję dyrektora sportowego w Wiśle Kraków.

Reprezentacja Polski po dwóch meczach eliminacji mistrzostw Europy ma na swoim koncie trzy punkty. Najbliższe zgrupowanie odbędzie się w czerwcu. "Biało-czerwoni" najpierw zagrają towarzysko z Niemcami, a kilka dni później w meczu o punkty na wyjeździe z Mołdawia.