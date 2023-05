Wiadomo, kto będzie w kadrze. Zdradzili plany Santosa. Ale wpadka

Belgijski KAA Gent trochę się pospieszył i już zdradził kibicom, że powołany do kadry na czerwcowe mecze zostanie jego obrońca Kamil Piątkowski. Stoper powołany był także na ostatnie zgrupowanie, jednakże nie miał okazji jeszcze zagrać w drużynie Santosa przez kontuzję.

Wpadka Gentu. Piątkowski pierwszym powołanym

Klub o tym, że Piątkowski znajdzie się w kadrze poinformował na Twitterze. Admin zarządzający kontem zorientował się nawet, że zrobiono to za wcześnie, bowiem Polski Związek Piłki Nożnej nie opublikował jeszcze listy powołanych, jednak było już za późno.

Post został po godzinie usunięty, ale zdążyły go podłapać polskie media, które piszą już o pierwszym oficjalnie powołanym reprezentancie.

Nie jest to oczywiście żadna niespodzianka, ponieważ Fernando Santos od samego początku swojej pracy w Polsce bacznie przygląda się Piątkowskiemu. 22-latek został powołany na wcześniejsze, marcowe zgrupowanie, jednak w ostatnim meczu ligowym przed przerwą reprezentacyjną doznał kontuzji, co wykluczyło go z udziału w meczach z Czechami (1:3) i Albanią (1:0). Jego miejsce zajął wtedy obrońca Lecha Poznań, Bartosz Salamon.

Już w przyszłym miesiącu reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania. Najpierw 16 czerwca będziemy mogli obejrzeć towarzyski mecz z Niemcami, będący jednocześnie ostatnim, pożegnalnym występem w kadrze Jakuba Błaszczykowskiego. Cztery dni później natomiast czeka nas mecz o stawkę, jakim będzie starcie w eliminacjach do mistrzostw Europy z Mołdawią. Oba spotkania odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie.