Santos może się cieszyć. Polak rozmawia o nowym kontrakcie. Silny klub w mocnej lidze

W tym sezonie Torino prezentuje się podobnie jak w poprzednich rozgrywkach. Wtedy zajęło 10. miejsce z dorobkiem 50 punktów. Teraz, na dwie kolejki przed końcem sezonu, zajmuje... 10. pozycję z taką samą liczbą punktów. Turyńczykom nie można więc odmówić konsekwencji, a przecież jest szansa, że zakończą ligę z lepszym rezultatem. Wciąż mogą awansować na 8. miejsce w tabeli.

Linetty z nowym kontraktem w Torino? Do końca obecnego jeszcze rok

Karol Linetty w tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Torino. Dopiero w końcówce sezonu stał się zawodnikiem rezerwowym i nie zagrał w pięciu z ośmiu spotkań. We wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 1977 minut. To 11 najlepszy wynik w drużynie. Polak był też autorem jednej bramki w Serie A. Jego gol głową dał prowadzenie w zremisowanym 1:1 meczu z AS Romą.

Obecna umowa Linettego z Torino trwa do czerwca 2024 roku, ale według informacji "Przeglądu Sportowego" Polak już teraz wraz ze swoimi przedstawicielami zaczął rozmowy o nowym kontrakcie. Nie wiadomo na jak długo miałaby obowiązywać nowa umowa.

Santos może być zadowolony. Dalej będzie korzystał z Linettego?

Z ewentualnego przedłużenia umowy przez Karola Linettego na pewno zadowolony będzie Fernando Santos. Portugalski szkoleniowiec dotychczas wystawił piłkarza Torino w obydwu spotkaniach, w których poprowadził reprezentację Polski. W obu meczach Linetty grał od pierwszej minuty. To duża zmiana w porównaniu do kadencji Czesława Michniewicza. W jej trakcie Linetty zagrał tylko w dwóch meczach Ligi Narodów, nie dostał też powołania na mistrzostwa świata w Katarze.

Jakie były te dwa mecze Linettego za kadencji Fernando Santosa? Pierwszy przeciwko Czechom był katastrofalny, ale tym dopasował się poziomem do innych kolegów z reprezentacji. Polacy przegrali tamto spotkanie aż 1:3. Jedna ze strat Linettego napędziła również akcję bramkową dla reprezentacji Czech. Lepiej zagrał w wygranym starciu z reprezentacją Albanii (1:0), ale był to jednak mniej wymagający rywal. Niedługo okaże się, czy Linetty zapracował w tych spotkaniach na kolejną szansę u portugalskiego trenera. W połowie czerwca reprezentacja Polski zagra mecz towarzyski z Niemcami, a kilka dni później w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024 zmierzy się z kadrą Mołdawii.