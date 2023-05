Oni zastąpią Szczęsnego w kadrze. Eksperci wskazali dwa nazwiska

Wojciech Szczęsny od lat regularnie gra w reprezentacji Polski i łącznie pojawił się na boisku w 72 meczach. Szczególnie dobrze zaprezentował się na zeszłorocznym mundialu, gdzie obronił między innymi rzut karny wykonywany przez Leo Messiego. Jak sam jednak zapowiedział, były to jego ostatnie mistrzostwa świata.

Oto następcy Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski

Szczęsny ma już 33 lata i nieubłaganie zbliża się do zakończenia kariery w kadrze. Wielu zastanawia się, kto mógłby wskoczyć na jego miejsce. Były piłkarz, a obecnie trener bramkarzy Zagłębia Lubin, Jarosław Bako wskazał dwóch następców zawodnika Juventusu.

- Mamy następców i nie musimy się martwić, że za trzy, może cztery lata Wojtek przestanie grać w kadrze. Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski są przyszłością naszego zespołu. Są to wciąż młodzi bramkarze, ale już bardzo doświadczeni. Występują w silnych ligach i praktycznie w każdym tygodniu ogrywają się wśród mocnych rywali. Naturalną koleją rzeczy jest, że kiedyś muszą wejść w buty Szczęsnego - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Podobnego zdania jest również prezes Górnika Zabrze Adam Matysek. - Artur Boruc i Łukasz Fabiański to klasowi zawodnicy na swojej pozycji, jeśli chodzi o poziom europejski. Teraz Wojtek Szczęsny kontynuuje bramkarskie tradycje poprzedników. Po nim także będzie życie. Drągowski i Grabara, jeśli będą potrafili przełożyć formę z gry w klubie na reprezentację to możemy być spokojni. Trzeba pamiętać, że jest to jednak zupełnie coś innego. W klubie możesz być świetny, ale gra w kadrze to całkowicie inna rzeczywistość. Szczęsny jest znakomity zarówno w klubie, jak i grając dla Biało-Czerwonych - dodał w rozmowie z tym samym portalem.

Udane sezony Kamila Grabary i Bartłomieja Drągowskiego

Bartłomiej Drągowski obecnie jest zawodnikiem Spezii i bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. Regularnie jest chwalony przez włoskie media. "Bramka jest jego przyjaciółką. Słupki pomagają odbić strzały Brekalo i Biraghiego" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport" o występie Drągowskiego w meczu z Fiorentiną. Grabara z kolei jest zawodnikiem FC Kopenhagi. Bramkarz spisuje się równie dobrze i pod koniec kwietnia popisał się kapitalną paradą w meczu z Aarhus GF.