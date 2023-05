Puchacz zagrał w Lidze Bemowskiej. Było blisko kuriozalnego samobója [WIDEO]

19 występów i w sumie 682 minuty uzbierał Tymoteusz Puchacz w zakończonym dla siebie sezonie 2022/2023. Przez pierwsze pół roku zanotował trzy mecze w barwach Unionu Berlin, po czym został wypożyczony do końca sezonu do Panathinaikosu Ateny. Tam uzbierał 16 meczów, ale najczęściej były to występy z ławki rezerwowych, a od pierwszej minuty zagrał zaledwie cztery razy.

Po wicemistrzostwie z Panathinaikosem Puchacz wróci do Unionu Berlin, z którym ciągle wiąże go kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Trudno sobie wyobrazić, żeby 24-latek pozostał w klubie ze stolicy Niemiec. Niewykluczone, że po dwóch latach zagranicznych wojaży Puchacz ostatecznie wróci do Lecha Poznań, który opuścił w 2021 roku za 2,5 miliona euro.

Tymoteusz Puchacz zaliczył asystę i był blisko kuriozalnego samobója w Lidze Bemowskiej

Sam Puchacz aktualnie wydaje się być skupiony na urlopie. Wychowanek Lecha Poznań wrócił do Polski i nawet rozegrał mecz w lidze szóstek i siódemek na warszawskim Bemowie. Oficjalny profil Ligi Bemowskiej opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym z jednej strony pokazano asystę Puchacza, a z drugiej fatalne wycofanie do bramkarza, które prawie skończyło się kuriozalnym golem samobójczym.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy Tymoteusz Puchacz zostanie uwzględniony przez Fernando Santosa przy ustalaniu kadry na towarzyski mecz z Niemcami i w eliminacjach Euro 2024 z Mołdawią. Odpowiedź na to poznamy w przyszły wtorek 30 maja. Dotychczas Puchacz rozegrał w narodowych barwach 12 spotkań, w których zanotował trzy asysty.