Media: Zaskakujący plan Fernando Santosa. "10-15 nazwisk"

Już mniej niż miesiąc pozostał do trzeciego meczu reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. W przyszły wtorek 30 maja Fernando Santos ogłosi powołania na mecz towarzyski z Niemcami, który zostanie rozegrany 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz wspomniany mecz z Mołdawią w eliminacjach ME.

Fernando Santos chciałby wcześniej przyjrzeć się kilku zawodnikom przed czerwcowymi meczami reprezentacji Polski

Po ogłoszeniu powołań reprezentanci Polski mieliby się stawić na zgrupowaniu kadry 12 czerwca. Okazuje się jednak, że selekcjoner chciałby spotkać się z kilkoma zawodnikami o tydzień wcześniej, już 5 czerwca. Takie informacje podał portal Meczyki.pl. Nie miałaby to być forma zgrupowania, a po prostu dodatkowe treningi dla niektórych z piłkarzy.

Kluczem do tego jest podejście samych reprezentantów, którzy najpewniej musieliby skrócić urlopy po zakończeniu rozgrywek ligowych oraz trzymać pozwolenia od klubów na wcześniejszy udział w treningach w barwach narodowych.

Fernando Santos chciałby mieć więcej czasu na pracę z kadrą oraz skróconą listą zawodników, która mogłaby wynosić od 10 do 15 nazwisk. Mogliby to być piłkarze, którzy wcześniej zakończyli grę w klubach i poprzez treningi mieliby możliwość odpowiednio przygotować się pod względem kondycyjnym do dwóch ostatnich spotkań przed wakacjami. Pozostali dołączyliby do tej grupy 12 czerwca.

Czy i ilu zawodników stawi się ostatecznie wcześniej w Warszawie? Na to odpowiedź poznamy najpewniej w najbliższym czasie. Niezależnie od tego Portugalczyka i jego kadrę czeka mecz z Niemcami, w którym pożegnany z reprezentacją zostanie Jakub Błaszczykowski.

To spotkanie zostanie rozegrane 16 czerwca, a z kolei cztery dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe w meczu eliminacji Euro 2024 z Mołdawią. Po dwóch spotkaniach Polacy zajmują drugie miejsce w grupie z dorobkiem trzech punktów i tracą jeden do pierwszych Czechów.