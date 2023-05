Reprezentant Polski kłopotem dla klubu. Chcieliby się go pozbyć. Jak najszybciej

Krystian Bielik staje przed kluczowym momentem w karierze. Reprezentantowi Polski kończy się roczne wypożyczenie do Birmingham City. Oznaczałoby to powrót do Derby County, na poziom League One. Tego nie chciałby jednak ani zawodnik, ani sam klub. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby odejście na stałe do Birmingham. Ale z tym może być problem.

