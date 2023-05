Polak chciał zagrać przeciwko Polsce w el. Euro 2024. Nic z tego. Nie ma zgody

Urodzony w 1997 roku Michał Przybylski od 2000 roku mieszka wraz z rodziną na Wyspach Owczych. Przeprowadzka była spowodowana transferem ojca zawodnika, Tomasza Przybylskiego, który z Floty Świnoujście trafił do jednego z farerskich klubów. To w tym kraju Michał Przybylski poszedł do szkoły i szlifował swoje piłkarskie umiejętności. Wszystko doprowadziło do tego, że zawodnik złożył wniosek o obywatelstwo w nadziei, że zagra w aktualnych eliminacjach Euro 2024 w barwach reprezentacji Wysp Owczych.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczna sytuacja w polskiej lidze

Urząd imigracyjny negatywnie rozpatrzył wniosek Michała Przybylskiego

- Wniosek złożyłem w listopadzie 2020 r. Od razu wiedziałem, że na odpowiedź czeka się 14-16 miesięcy. Gdyby to zależało od Farerów, na pewno bym dostał. Znają mnie, wiedzą, że mówię w ich języku, przeszedłem przez cały system edukacji. Mam tutejsze prawo jazdy i PESEL. O wszystkim decyduje Dania, której Wyspy Owcze są podległe. Sprawa się przedłuża, co lekko komplikuje mi życie - wyjaśniał Przybylski w lutowym wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu".

47-krotny mistrz kraju groził wycofaniem się z rozgrywek. Winne "faszystowskie pseudopaństwo"

Wnioski o obywatelstwo rozpatrywane są w listopadzie i maju. W 2022 roku pierwszeństwo mieli obywatele Ukrainy z powodu rosyjskiej agresji na to państwo. Jednak już w maju bieżącego roku Michał Przybylski ponownie nie otrzymał decyzji co do przyznania obywatelstwa.

"Michał Przybylski nadal bez paszportu Wysp Owczych. Duński urząd imigracyjny nie rozpatrzył wniosku Michała w majowym rozdaniu. Kolejna szansa dopiero w listopadzie" - poinformował facebookowy profil "Piłka nożna na Wyspach Owczych".

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Stuletni polski klub rozwiązany! Szok. "Zarządowi szkoda było 500 zł"

Michał Przybylski na pewno nie zagra przeciwko Polsce w eliminacjach do Euro 2024

To oznacza, że reprezentujący barwy B36 Torshavn zawodnik na pewno nie zagra w barwach Wysp Owczych przeciwko reprezentacji Polski w meczach eliminacyjnych do Euro 2024. Te zostaną rozegrane 7 września 2023 roku w Polsce oraz 12 października 2023 roku na terenie Wysp Owczych.

- Na pewno byłoby to dziwne, bo jako młody chłopak marzyłem o grze w reprezentacji Polski. Myślę, że większość uznałaby mnie za zdrajcę. Na Wyspach mieszkam od trzeciego roku życia, czyli jestem tu ponad 22 lata. Trudno, bym nie czuł silnych związków z tym krajem, nawet jeśli jestem Polakiem - tak Przybylski mówił o potencjalnej grze przeciwko Polsce w wyżej przytoczonym wywiadzie. Na taką okazję musi widocznie jeszcze poczekać, a kolejna może przytrafi się przy innych eliminacjach.