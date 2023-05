Fabiański się zagalopował? Wyjawił sekret Łukasza Piszczka

Łukasz Piszczek to jeden z najlepszych obrońców w historii reprezentacji Polski. Karierę zaczynał w Goczałkowicach-Zdrój, natomiast później występował jeszcze w Gwarku Zabrze, Zagłębiu Lubin oraz Hercie Berlin. W 2010 roku podpisał kontrakt z Borussią Dortmund i podczas 11 lat gry dla niemieckiego klubu stał się jego legendą. W lipcu 2021 roku postanowił, że powróci do Goczałkowic. Ostatnio nawet przypominał o sobie, kiedy strzelił zwycięskiego gola w starciu z rezerwami Chrobrego Głogów.

Łukasz Fabiański zdradził sekret Łukasza Piszczka. "Od dziecka kibicuje United"

Po opuszczeniu Dortmundu 37-latek jest niezwykle zajętą osobą. Nie skupia się tylko na działalności w Goczałkowicach, ale szkoli się również w roli trenera, a także jest jednym z ekspertów stacji Viaplay. I właśnie w tej roli wystąpił w niedzielę podczas spotkania West Hamu z Manchesterem United (1:0).

Tuż po zakończeniu starcia bramkarz gospodarzy Łukasz Fabiański udzielił wywiadu polskiemu oddziałowi skandynawskiej platformy, podczas którego został zapytany o to, komu jego zdaniem kibicował w tym meczu Łukasz Piszczek. I zdradził sekret byłego obrońcy Borussii. - Ja Piszcza znam od 15. roku życia i z tego, co wiem on kibicuje United od dziecka - zdradził.

Łukasz Fabiański jest piłkarzem West Hamu od lipca 2018 roku. Rozegrał łącznie dla klubu 173 mecze. W tym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach, w których 11 razy zachowywał czyste konto. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że 38-latek przedłuży wygasający w czerwcu kontrakt z obecnym pracodawcą i przynajmniej jeszcze przez rok pozostanie jego bramkarzem.