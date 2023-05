Reprezentant Polski na ostrym zakręcie kariery. "Mój pociąg niestety odjechał"

Latem minionego roku Jacek Góralski podpisał dwuletnią umowę z niemieckim VfL Bochum. Wydawało się, że w Bundeslidze pomocnik reprezentacji Polski będzie mógł się sprawdzić i zbudować formę przed mistrzostwami świata w Katarze. Jednak od początku Góralskiemu nie szło w Bochum. Od początku przygody w niemieckim klubie, zmagał się z problemami zdrowotnymi, przez które w 2022 roku zaliczył tylko trzy występy i przegapił katarski mundial. Nie lepiej było w 2023 roku. Po uporaniu się z kontuzją mięśnia 30-latek rozegrał tylko trzy minuty w przegranym 0:3 meczu z Werderem Brema.

Jacek Góralski chce odzyskać radość z gry w piłkę nożną

Zaledwie 145 minut w czterech występach sprawiło, że Góralski jest na wylocie z klubu i zdaniem niemieckich mediów musi szukać sobie nowego pracodawcy, jeśli chce liczyć na powrót do regularnego grania w piłkę.

- Wydaje mi się, że w Bochum jestem już bez szans na grę. Trener Thomas Letsch stawia na innych zawodników i najpewniej tego nie zmieni. Zostały trzy kolejki do końca ligi. Mam nadzieję, że się utrzymamy. Ja czekam na koniec sezonu - przyznał Góralski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Pomocnik poinformował, że po zakończeniu sezonu usiądzie z klubem do rozmów na temat przyszłości. Wszystko ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni. - Jeżeli jednak ma to tak dalej wyglądać, to będę chciał się spakować i poszukać innego zespołu. Bez sensu jest być w klubie i nie grać - zaznaczył.

Piłkarz reprezentacji Polski może wrócić do ekstraklasy. Nieudana przygoda za granicą

Góralski do czasu transferu do Bochum był podstawowym zawodnikiem w poprzednich klubach, jak Łudogorec Razgrad czy Kajrat Ałmaty. Przyznawał, że trudno jest mu odnaleźć się w obecnej sytuacji. - Nie mogę się z tym pogodzić, ale muszę jakoś to przełknąć. Mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się zmieni i znowu będę mógł powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Na razie nie mam radości z piłki - powiedział.

Były piłkarz Jagiellonii Białystok kolejny "cios" otrzymał w trakcie zimowego obozu przygotowawczego, gdy do klubu ściągniętego kolejnego pomocnika, którym był wypożyczony Pierre Kunde z Olympiakosu. - Thomas Letsch powiedział, że z powodu moich wcześniejszych problemów zdrowotnych ściągnął do zespołu jeszcze jednego środkowego pomocnika [...]. Znam siebie i wiem, że gdybym dostał szansę, to bym ją wykorzystał. Niestety, w kluczowym momencie sezonu doznałem kontuzji. Fakty są takie, że chłopaki wygrali beze mnie kilka ważnych spotkań, trener sobie wszystko poukładał, wytypował swoją dwudziestkę meczową, a mój pociąg niestety odjechał.

Góralski chciałby wrócić do reprezentacji Polski

W rozmowie poruszony został także temat powrotu pomocnika do reprezentacji Polski, w której dotychczas wystąpił w 21 spotkaniach. W tym czasie wystąpił na mistrzostwach świata w 2018 roku, ale przegapił Euro 2020 i ubiegłoroczny mundial.

- Najpierw muszę wrócić do regularnej gry, a dopiero później spojrzę dalej - w kierunku kadry. Na pewno chciałbym jeszcze "zaatakować" reprezentację. Mam już 31 lat, tego grania na najwyższym poziomie nie zostało aż tak dużo, dlatego Euro w Niemczech w przyszłym roku może być dla mnie ostatnią szansą występu na dużym turnieju. Ale tak jak mówiłem - krok po kroku - stwierdził Jacek Góralski.