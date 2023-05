Barcelona leci do swojej legendy. Lewandowski zagra tuż przed zgrupowaniem kadry

Barcelona, która jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, już planuje letnie sparingi. Pierwszy mecz towarzyski zostanie rozegrany tuż spotkaniu z Celtą Vigo, które jest zaplanowane na 4 czerwca. "Podobnie jak w zeszłym roku, Barcelona zakończy sezon towarzyskim spotkaniem za granicą. W 2022 r. był to mecz w Sydney z gwiazdami ligi australijskiej, a tym razem Xavi Hernandez i jego gracze udadzą się do Tokio. Spotkanie ma się obyć 6 czerwca o godzinie 19:30 czasu lokalnego na Japan National Stadium, gdzie zmieści się 66 000 fanów. Vissel Kobe to drużyna, w której grają byli zawodnicy Blaugrany: Andres Iniesta i Sergi Samper" - czytamy w komunikacie.

Barcelona poinformowała, że zespół wyruszy do Japonii, wylatując bezpośrednio z Vigo, gdzie zagra ostatni mecz z Celtą, a do Katalonii powróci zaraz po spotkaniu towarzyskim. To będzie szczególne spotkanie dla Iniesty, który jest żywą legendą Barcelony i jednym z najlepszych pomocników.w historii.

Iniesta zaczynał w drużynach juniorskich, a jego licznik zatrzymał się na 674 meczach. W tym czasie wygrywał m.in. cztery puchary Ligi Mistrzów, dziewięć mistrzostw Hiszpanii czy trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Do Japonii wyruszy Lewandowski. A co ze zgrupowaniem kadry?

Wszystko wskazuje, że letni sparing Barcy nie przeszkodzi reprezentacji Polski, jeśli Lewandowski nie dozna żadnej kontuzji. A to dlatego, że Biało-Czerwonych czeka towarzyski sparing z Niemcami dopiero 16 czerwca. Mecz o punkty, w ramach eliminacji do Euro 2024, zagramy cztery dni później z Mołdawią.