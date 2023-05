Zachwycił i dostał nowy kontrakt. Czas na reprezentację Polski? "Biorę sprzęt i przyjeżdżam"

Filip Jagiełło jest wychowankiem Zagłębia Lubin, z którego w 2019 roku wyjechał do Włoch. Jego nowym klubem została wtedy Genoa FC, z której wracał na wypożyczenie do Zagłębia. W sezonie 2019/20 zanotował nawet 11 występów na poziomie Serie A, ale w październiku 2020 roku został wypożyczony do Brescii. Ogrywał się na poziomie Serie B i przed obecnym sezonem wrócił do Genui. Stał się podstawowym piłkarzem drużyny, która walczyła o natychmiastowy awans po spadku z elity.

Filip Jagiełło przedłużył kontrakt, awansował do Serie A i liczy na grę w reprezentacji Polski

Genoa FC jest już pewna, że nie spadanie z drugiego miejsca w Serie B, a może nawet wygrać rozgrywki. Tym samym szybko zapewniła sobie powrót do Serie A, bo już rok po spadku. 32 mecze w jej barwach w tym sezonie zagrał Filip Jagiełło. Polski pomocnik był jedną z kluczowych postaci w drodze do sukcesu, notując cztery bramki i dwie asysty. Tym samym zasłużył na przedłużenie kontraktu o kolejne dwa lata i ugruntowaną pozycję w drużynie.

- Liczę na to, że teraz będzie mi dane zagrać w Serie A. Chciałbym pokazać, na co mnie stać. Mam nadzieję, że przez wiele lat tu zostanę. Cztery lata temu miałem okazję złapać kilka występów w Serie A. Pokazałem, że mogę tam występować na dobrym poziomie - mówi Jagiełło w rozmowie z TVP Sport, licząc, że w przyszłym sezonie dalej będzie ważnym ogniwem zespołu.

Dobre występy 25-latka na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech mogły wzbudzić zainteresowanie Fernando Santosa. Jagiełło nie doczekał się jeszcze debiutu w seniorskiej reprezentacji Polski, chociaż grał w każdej kadrze młodzieżowej od U-15 do U-21. W tej ostatniej grał w eliminacjach do mistrzostw Europy. Już niedługo selekcjoner Biało-Czerwonych będzie rozsyłał powołania na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią i niewykluczone, że doczeka się go również pomocnik Genoi.

- Do wszystkiego podchodzę spokojnie. Jeżeli pojawi się taka szansa i otrzymam powołanie, to biorę sprzęt i przyjeżdżam. Myślę, że nie ma co zbytnio wybiegać w przyszłość i się napinać. Jeżeli trener mnie zauważy, to jestem i jak zawsze, dam z siebie wszystko - podsumowuje Filip Jagiełło.

Genoa FC w tym sezonie zagra jeszcze z Frosinone i Bari. Z pierwszym z tych zespołów rywalizuje o pierwsze miejsce w lidze i traci do niego cztery punkty. Jeśli wygra w nadchodzących dwóch meczach, a rywale nie wygrają z Ternaną, to drużyna Filipa Jagiełły zajmie pierwsze miejsce.