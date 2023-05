Jeden z głównych celów Santosa. Dyrektor PZPN odsłania kulisy. "Zabiegał o to"

Gdy Fernando Santos przyjął ofertę PZPN i został selekcjonerem reprezentacji Polski, zgodził się także na to, że zostanie włączony w doskonalenie systemu szkolenia młodzieży. - Będzie jeździł na mecze, rozmawiał ze wszystkimi trenerami reprezentacji juniorskich. (...) Nie chodzi w tym wszystkim o rewolucję, a o pewne modyfikacje - zapowiadał Cezary Kulesza, prezes PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Fernando Santos angażuje się w rozwój szkolenia młodzieży w Polsce. "Śledził to z wielkim zainteresowaniem"

Portugalski trener wykonał już pierwsze kroki w tym kierunku. Na początku marca odbyło się spotkanie z trenerami wszystkich reprezentacji młodzieżowych, na którym obecni byli także przedstawiciele federacji. Nalegał na nie również Santos. - Przedstawiliśmy strukturę zespołów narodowych, plany, koncepcję dotyczącą tego, jak chcemy się rozwijać. Sztab reprezentacji śledził to z wielkim zainteresowaniem, zabiegał zresztą o spotkanie także po to, aby poznać się ze szkoleniowcami - wyjawił Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN, w rozmowie z "Piłką Nożną".

Papszun zachwycony piłkarzem Legii. "Ile on skasował ataków"

W ostatnim czasie młodzieżowe reprezentacje Polski osiągają dobre wyniki. Niebawem w mistrzostwach Europy zagrają zespoły do lat 17 (na przełomie maja i czerwca) oraz do lat 19 (w lipcu). Będzie to dopiero pierwszy raz, gdy dwie kadry w jednym roku zagrają na Euro. Dorna liczy, że będzie to fundament kolejnych sukcesów. - Jesteśmy w dobrym momencie, więc się cieszmy, nie bądźmy przesadnie wycofani. Zarazem podwińmy rękawy jeszcze wyżej, aby takich chwil było więcej. (...) Mamy świadomość, ile trzeba poświęcić, aby na takie awanse zapracować. Dla nas zakwalifikowanie się na mistrzostwa Europy jest tworzeniem dla zawodników środowiska do rozwoju. Żeby notować progres, należy konkurować z najlepszymi - stwierdził.

Marcin Dorna o zmianach w reprezentacji Polski. "Nie możemy zapominać o pracy u podstaw"

Dorna sam przez kilkanaście lat prowadził reprezentacje młodzieżowe. Jednym z jego największych sukcesów był brązowy medal ME U-17 w 2012 roku. Zanim rozpoczął pracę w roli dyrektora sportowego, był na kursach za granicą oraz w Polsce, podpatrywał także to, jak działają ludzie na podobnych stanowiskach w innych federacjach.

Kolejny Polak w Serie A. Wielki powrót po roku przerwy

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W nowej roli 43-latek ma większy wpływ na to, co dzieje się w seniorskiej reprezentacji. Między innymi od jego decyzji będzie zależało choćby to, jak będzie przebiegał proces wymiany pokoleniowej. - Jest to jedno z wyzwań. Żeby ten proces mógł trwać, nie możemy zapominać o bieżącej pracy u podstaw - jeśli dzisiaj nie będziemy profesjonalni na etapie upowszechniania tej dyscypliny sportu, to identyczną rozmowę będziemy toczyć za siedem, dziesięć lat - podsumował.