Sprytny plan Santosa. Tak chce zwiększyć szanse na wygraną w eliminacjach

Fernando Santos nie zaliczył udanego startu z reprezentacją Polski. W debiucie poniósł porażkę 1:3 z Czechami w eliminacjach do Euro 2024. Wówczas Biało-Czerwoni już w 3. minucie przegrywali 0:2. W kolejnym meczu drużyna się zrehabilitowała i wygrała 1:0 z Albanią. Wskazywano, że głównym powodem słabej gry kadry był krótki okres czasu, który nowy selekcjoner miał na poznanie zawodników. Teraz Portugalczyk chce naprawić ten błąd i przygotował specjalny plan. O tym, czy uda mu się go zrealizować, zadecydują zagraniczne kluby.

Sprytny plan Santosa. Chce zorganizować dodatkowy obóz

Już 12 czerwca rozpocznie się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Santosa. W tym czasie drużyna zagra sparing z Niemcami (16 czerwca), a cztery dni później zmierzy się z Mołdawią w ramach eliminacji Euro 2024. Okazuje się, że szkoleniowiec chciałby wcześniej rozpocząć pracę z poszczególnymi zawodnikami, a o szczegółach opowiedział Sebastian Staszewski z Interii.

Jak donosi dziennikarz, Portugalczyk chce zorganizować "nieformalne zgrupowanie", które miałoby wystartować już... 5 czerwca. Wielu piłkarzy grających w zagranicznych ligach, takich jak Bundesliga czy Premier League, zakończy sezon już w maju. Selekcjoner już wcześniej mógłby rozpocząć pracę z tymi, których będzie chciał wykorzystać podczas czerwcowych spotkań.

Ostateczne zdanie w tym aspekcie mają jednak władze klubów. Oficjalne zgrupowanie rozpocznie się dopiero 12 czerwca, co oznacza, że do tego czasu piłkarze pozostają do dyspozycji pracodawców. Tylko ich dobra wola może pomóc Santosowi. Jak donosi dziennikarz Interii, PZPN złożył już zapytanie i czeka na odpowiedź. "Piłkarzy miałby czekać codziennie jeden trening, które sztab kadry chciałby organizować na obiektach Legii. Zajęcia miałyby trwać do 10 czerwca" - czytamy.

Polacy wciąż walczą o trofea w ligach

O tym, czy ostatecznie plan Santosa się powiedzie, przekonamy się już w najbliższych dniach. Zanim reprezentanci Polski stawią się na zgrupowaniu, to powalczą o solidne zakończenie sezonu ligowego. W czwartek Piotr Zieliński oraz Bartosz Bereszyński wygrali pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch z SSC Napoli. Szanse na trofeum wciąż ma też Robert Lewandowski, którego FC Barcelona przewodzi w La Liga, mając 13 punktów przewagi nad drugim Atletico Madryt. O mistrzostwie kraju marzy też Kiwior - obecnie Arsenal zajmuje drugą lokatę. W kontekście ekstraklasy najbliżej tytułu jest Raków Częstochowa, który ma dziewięć punktów przewagi nad Legią Warszawa.