Grosicki się nie poddaje. Może liczyć na wsparcie "Jesteś potrzebny tej kadrze"

Kamil Grosicki notuje przyzwoity sezon w barwach Pogoni Szczecin. Rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 11 bramek i dziewięć asyst. Tymi statystykami daje sygnał Fernando Santosowi, że jest gotowy na grę dla reprezentacji Polski. Nie otrzymał on powołania na marcowe zgrupowanie, ale niewykluczone, że już niedługo to się zmieni. - Nie mam zamiaru rezygnować z kadry. Jest dla mnie zawsze szczególna. Będę robił wszystko, by w czerwcu dostać powołanie - mówił kilka tygodni temu na antenie Canal+ Sport.

Grosicki się nie poddaje. Chce wrócić do kadry. Może liczyć na wsparcie Błaszczykowskiego

Grosicki udzielił wywiadu dla Magazynu Sportowego Radia RDC, w którym podkreślił, że nie chce kończyć kariery reprezentacyjnej. Przyznał, że wciąż ma wiele do zaoferowania drużynie. Takiego zdania są też pozostali reprezentanci, w tym wieloletni lider kadry Biało-Czerwonych.

- Wczoraj rozmawiałem z Kubą Błaszczykowskim. Rozmawialiśmy na różne tematy i on też powiedział mi: "Grosik, nie poddawaj się, jesteś tej kadrze wciąż potrzebny. Widać to po twojej formie. Młodzi też są potrzebni, ale twoje doświadczenie, twoja gra pokazuje, że ty tej reprezentacji jeszcze wiele może dać". To mnie buduje, że tacy zawodnicy tak o mnie mówią. Dlatego mogę powiedzieć, że czuję, że mogę tej reprezentacji jeszcze dużo dać - podkreślił Grosicki.

Zawodnik Pogoni Szczecin zdaje sobie sprawę ze swojego wieku i też jest zwolennikiem odmłodzenia kadry. Mimo to nie składa broni, twierdząc, że wciąż jest w dobrej formie fizycznej, która pozwala na grę z orłem na piersi.

- Ja nie patrzę na to, że mam 35 lat. Ja patrzę na to, jak się prezentuję, ile meczów gram, ile sprintów robię, ile stwarzam sytuacji. (...) Ja jestem w stu procentach skoncentrowany na tym, żeby być w najlepszej formie i zobaczymy w czerwcu. Ja jestem dobrej myśli, ale to nie jest zależne tylko ode mnie - zakończył.

Grosicki może zagrać z Błaszczykowskim w meczu pożegnalnym

O tym, czy Grosicki otrzyma powołanie na najbliższe zgrupowanie, przekonamy się już za kilka tygodni. Wówczas reprezentacja Polski rozegra trzeci mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy 2024, a jej rywalem będzie Mołdawia. Spotkanie zaplanowano na 20 czerwca. Z kolei cztery dni wcześniej Biało-Czerwoni zmierzą się towarzysko z Niemcami - będzie to też pożegnanie z kadrą Błaszczykowskiego. W związku z tym Grosicki miałby możliwość po raz ostatni zagrać z kolegą w narodowych barwach.