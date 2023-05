Fernando Santos znów kręci nosem. "Gdybym został zapytany"

16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się w towarzyskim meczu z Niemcami. Odbędzie się on na cztery dni przed spotkaniem w eliminacjach do Euro 2024 przeciwko Mołdawii. Zadowolony z tego pomysłu nie jest selekcjoner naszej kadry. - Szanuję, że zostało ono zorganizowane, ale jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy w nim zagrać, to odpowiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie tak naprawdę. Nie jest mi to potrzebne - tak o meczu z Niemcami mówił niedawno Fernando Santos w rozmowie z TVP Sport.

Kto najbardziej zaskoczył Santosa? Wskazał jedno nazwisko. "Nigdy nie słyszałem"

Te słowa wywołały małą burzę w polskich mediach. Słowa selekcjonera próbował tłumaczyć prezes PZPN-u Cezary Kulesza, który twierdził, że z powodu niedokładnego tłumaczenia nastąpiło złe zinterpretowanie słów Portugalczyka. Potem nastąpiła próba naprostowania sytuacji przez Santosa w rozmowie z Polską Agencją Prasową, w której podkreślał, że respektuje decyzję federacji.

Fernando Santos wolałby rywala podobnego do Mołdawii, zamiast sparingu z Niemcami

Temat meczu z Niemcami wrócił ponownie w rozmowie Fernando Santosa z Polsatem Sport. Trener reprezentacji Polski podkreślał wagę relacji i historii, która dotyczy obu krajów. Nadal jednak nie jest zachwycony rozgrywaniem sparingu z akurat takim rywalem. Gdyby miał wybór, nie zdecydowałby się grać z naszymi zachodnimi sąsiadami.

- Jak mówiłem w wywiadzie telewizyjnym, mecz był planowany w momencie, kiedy mnie tu jeszcze nie było. To była decyzja federacji, którą respektuję w stu procentach. Ale gdybym w okresie planowania już był w Polsce i zostałbym zapytany, czy spotkanie z Niemcami w tym terminie mi odpowiada, powiedziałbym, że nie - zaznaczył.

- Ten mecz nie do końca posłuży za sprawdzian, czy ta drużyna się rozwija, czy nie. Na ten termin wybrałbym innego rywala. Takiego, który pomógłby mnie i drużynie realizować mój pomysł na grę. Nie Niemcy, Brazylię czy Portugalię, tylko kogoś podobnego do Mołdawii - tłumaczył dalej Santos. Selekcjoner dodał jednak, że na pewno reprezentacja wyjdzie na boisko, żeby dać z siebie maksimum.

Balans w grze kluczem do wygranej z Mołdawią

- Organizacja, skupienie na meczu, intensywność, pasja - to musi mieć każdy zespół. Trzeba zachować balans między tymi kwestiami. W Kiszyniowie musimy być skoncentrowani i waleczni, bo Mołdawia jest bardzo mocna w tych aspektach. I wtedy szala może przechylić na naszą stronę ze względu na umiejętności indywidualne - tak z kolei selekcjoner mówił o meczu z Mołdawią, który zostanie rozegrany 20 czerwca.

Po dwóch meczach eliminacji Euro 2024 reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce w grupie E. Prowadzą Czesi, którzy wyprzedzają nas o punkt.