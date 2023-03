Fatalne informacje dla reprezentacji Polski. Kluczowy piłkarz wypada ze zgrupowania

Krystian Bielik kontuzji doznał kontuzji 18 lutego w meczu Championship pomiędzy Birmingham a Huddersfield. Po starciu z jednym z rywali Polak nie był w stanie kontynuować gry i koło 80. minuty został zniesiony z murawy na noszach. Jego drużyna przegrała zaś 1:2.

Krystian Bielik wciąż leczy kontuzję. Złe wieści dla Santosa i reprezentacji Polski

Początkowo mówiło się, że Polak będzie pauzował tylko kilka tygodni. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podał nawet, że Bielik najprawdopodobniej wróci do gry 14 marca na mecz z Watfordem, czyli na tydzień przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Teraz ten optymistyczny scenariusz wydaje się niemal niemożliwy.

Zgrzyt w reprezentacji Polski. To się Santosowi nie spodobało. Kulesza reaguje

25-latek z powodu urazu opuścił już dwa ligowe mecze z Norwich i Luton. W sobotę na pewno nie zagra przeciwko Wigan. Trener jego zespołu John Eustace został zapytany przez BirminghamWorld o aktualne problemy kadrowe. W przypadku Polaka nie miał do przekazania pozytywnych wieści. - Krystiana od powrotu dzieli jeszcze kilka tygodni - przyznał wprost.

170 mln zł dla PZPN. Ujawnili kulisy kosmicznej umowy

Polska rozpoczyna eliminacje do Euro 2024. Bielik raczej nie zdąży

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 20 marca. Trzy dni wcześniej nowy selekcjoner Fernando Santos ma ogłosić listę powołanych. Do tego momentu Bielikowi pozostają równo trzy tygodnie. Nawet jeśli zdoła wrócić do zdrowia, to z pewnością będzie potrzebował jeszcze trochę czasu na powrót do optymalnej dyspozycji. Trener z kolei nie będzie miał okazji jej sprawdzić. W tej sytuacji Portugalczyk musi szukać innych rozwiązań na pozycji defensywnego pomocnika.

Reprezentację Polski na marcowym zgrupowaniu czekają dwa spotkania. W ramach eliminacji do Euro 2024 zagramy z Czechami i Albanią. Na początek czeka nas wyjazd do Pragi, gdzie 24 marca Fernando Santos zadebiutuje w roli szkoleniowca polskiej drużyny. 27 marca po raz pierwszy pojawi się na ławce trenerskiej na własnym stadionie.