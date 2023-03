To jest ten dzień. Znamy już datę, gdy Fernarndo Santos odkryje karty

Debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze mecze zaplanowane są na marzec tego roku, w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech. Reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje od wyjazdowego meczu z Czechami (24 marca), a potem zagra z Albanią (27 marca). Długo trwały ustalenia, co do miejsca rozegrania tego drugiego spotkania, ale ostatecznie Polska zmierzy się z Albanią na Stadionie Narodowym, co potwierdził prezes PZPN Cezary Kulesza.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Media: Wiadomo, kiedy Santos ogłosi wąską listę powołań na marcowe zgrupowanie. Padła data

Jedną ze zmian w reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa będzie kwestia powołań, a konkretniej podawanie listy do opinii publicznej. Zgodnie z wytycznymi UEFA kluby muszą dostać informację o powołaniu danego zawodnika najpóźniej 15 dni przed startem zgrupowania. W przypadku Polski i PZPN-u termin wypada w niedzielę 5 marca. "Przegląd Sportowy" informuje, że Fernando Santos wyśle powołania do grupy 50 zawodników już w najbliższy piątek, czyli 3 marca.

Wąską grupę, czyli około 23-25 piłkarzy, Fernando Santos wskaże 17 marca, czyli na trzy dni przed startem zgrupowania. "Nie ma w tym nic dziwnego - tak samo postępował, prowadząc reprezentacje Grecji oraz Portugalii" - czytamy w artykule. Niektórzy kadrowicze walczą z czasem, żeby być w pełni sił na marcowe zgrupowanie. W tym gronie jest choćby Arkadiusz Milik, ale szanse na grę w meczach reprezentacji wydają się niewielkie. Trener Massimiliano Allegri przekazał przed meczem z Torino, że spodziewa się powrotu Polaka w Juventusie po marcowej przerwie na kadry.

Robert Lewandowski doznał kontuzji naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze w ostatnim meczu z Almerią (0:1), ale jest przekonany, że wróci do gry na marcowe El Clasico w lidze hiszpańskiej (zaplanowane na 19 marca - red.) i przyleci dzień później na zgrupowanie reprezentacji Polski. Powoli wraca Sebastian Szymański, który pauzował przez ostatnie tygodnie z powodu urazu kolana. Nie należy wykluczać, że polski pomocnik zagra już w meczach 1/8 finału Ligi Europy przeciwko Szachtarowi Donieck, które odbędą się 9 i 16 marca.

Mecze reprezentacji Polski z Czechami i Albanią rozpoczną się o tej samej godzinie, czyli o 20:45. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w el. Euro 2024 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.