Fatalne wieści dla reprezentacji Polski. Słowa trenera brzmią jak wyrok

Fernando Santos rozpocznie pracę z reprezentacją Polski od marcowego zgrupowania, na którym kadra zagra dwa mecze w eliminacjach do Euro 2024. Najpierw zmierzy się z Czechami (24.03), a trzy dni później z Albanią. Jednak w ostatnich tygodniach Biało-Czerwonych nawiedziła plaga urazów, co może mieć wpływ na zbliżające się powołania. W gronie kontuzjowanych jest m.in. Arkadiusz Milik. Nowe informacje ws. stanu zdrowia napastnika przekazał Massimiliano Allegri, trener Juventusu.

Arkadiusz Milik kontuzjowany. Przerwa potrwa dłużej niż zakładano. Najprawdopodobniej opuści zgrupowanie reprezentacji Polski

Włoski szkoleniowiec poinformował na konferencji prasowej przed derbami z Torino, że Milik wciąż zmaga się z kontuzją i jak na razie nie ma mowy o jego powrocie na boisko. W poniedziałek reprezentant Polski przeszedł kolejną serię badań, ale nie wypadły one dobrze. To jednak nie koniec złych wieści. - Wszyscy czują się dobrze poza Milikiem, który wróci do zdrowia po przerwie reprezentacyjnej - powiedział trener Juventusu, czym zasugerował, że napastnik opuści nie tylko najbliższe spotkania włoskiej ekipy, ale i zgrupowanie reprezentacji Polski.

Przerwa Milika trwa zdecydowanie dłużej niż oczekiwano. 28-latek nabawił się kontuzji w styczniowym meczu Juventusu z Monzą (0:2). Wtedy klub informował o urazie mięśnia półbłoniastego lewego uda i co najmniej dwóch tygodniach przerwy. Wydaje się jednak, że łączny okres rekonwalescencji potrwa nawet sześć tygodni, co może oznaczać absencję polskiego napastnika także podczas marcowych meczów Biało-Czerwonych. Pierwsze powołania do kadry przez Santosa prawdopodobnie zostaną wysłane około 5-6 marca.

Kontuzja Milika to nie jedyny problem portugalskiego selekcjonera. Urazu doznał również Krystian Bielik, ale w jego przypadku rokowania są optymistyczne. Powinien wrócić na boisko już 14 marca w meczu Birmingham z Watford. Wciąż niepewny jest za to powrót Kamila Glika, który leczy drobny uraz. Dodatkowo na ból pleców narzeka Szymon Żurkowski. Co więcej, w poniedziałkowy poranek FC Barcelona poinformowała o urazie Roberta Lewandowskiego, a więc kapitana Biało-Czerwonych, który wypadnie z gry na około dwa tygodnie. Nieco dłużej pauzować będą z kolei Kamil Piątkowski oraz Sebastian Szymański.

Arkadiusz Milik jest wypożyczony z Olympique Marsylia do Juventusu z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Włosi mają czas do 30 kwietnia, by pozyskać go za około siedem mln euro. "Taka kwota to coś w rodzaju prezentu świątecznego od Marsylii" - stwierdził Alfredo Pedulla, znany włoski dziennikarz. Do tej pory Milik zagrał 23 mecze dla Juventusu, w których strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę.