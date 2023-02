Alarm w reprezentacji Polski. Santos ma ogromny ból głowy. Fatalne wieści

Choć do startu eliminacji Euro 2024 pozostał zaledwie miesiąc, wciąż nie możemy mieć pewności, w jakim składzie reprezentacja Polski pojawi się na zgrupowaniu. Wszystko przez kontuzje wielu zawodników, którzy mogą mieć problem z wykurowaniem się na mecze z Czechami i Albanią.

Reprezentacyjny szpital

Na ten moment, pomijając zawodników z mniejszymi urazami, z najbliższego zgrupowania może wypaść aż siedmiu piłkarzy. Mowa o Kamilu Gliku, który nie zagrał w ostatnich meczach Benevento, Kamilu Piątkowskim, powracającym do pełnych treningów Jakubie Moderze, narzekającym na uraz kolana Sebastianie Szymańskim, walczącym z kontuzją kostki Adamem Buksą, Arkadiuszu Miliku walczącym z bólem zginacza w jednej z rąk oraz Szymonie Żurkowskim.

Oznacza to więc, że w tym momencie Fernando Santos nie może skorzystać z co najmniej czterech zawodników, będących kandydatami do zajęcia miejsca w wyjściowej jedenastce na mecze z Czechami i Albanią. Tym samym nowy selekcjoner być może będzie musiał poszukać zupełnie nowych rozwiązań, zaskakując zarówno kibiców, jak i rywali.

Miał grać, a nie gra

W przypadku Szymona Żurkowskiego sytuacja jest najbardziej złożona. Środkowy pomocnik zimą zmienił klub, by wrócić do regularnej gry. Niestety, przejście do Spezii nie okazało się szczęśliwe.

Jak informuje portal "meczyki.pl", zaraz po zmianie barw, Żurkowski uległ, jak się wydawało, drobnej kontuzji pleców. Z czasem okazało się jednak, że problem jest zdecydowanie większy, niż zakładało. W ostatnich dniach polski piłkarz miał przejść zabieg, który wyklucza go z rywalizacji na kolejne tygodnie. Na ten moment nie wiadomo też, kiedy nowy nabytek Spezii wróci do treningów.

Przypomnijmy, że mecze eliminacji Euro 2024 z Czechami i Albanią odbędą się 24 i 27 marca. Od ich wyników może zależeć nawet kwestia awansu reprezentacji Polski na zbliżający się turniej w Niemczech.