Fernando Santos odwiedził kraj, który doskonale zna. Z trybun oglądał Polaka

Fernando Santos zabrał się do pracy. Portugalski szkoleniowiec polskiej reprezentacji udał się do Grecji, by obserwować potencjalnych kadrowiczów. Doczekał się występu Damiana Szymańskiego, ale raczej nie mógł odnieść najlepszego wrażenia. Pomocnik AEK Ateny spisał się dość słabo, miał udział przy straconych bramkach, a jego zespół przegrał 0:2.

